V belgickej reprezentácii vytvoril rekord. Vertonghen po sezóne ukončí kariéru

BRUSEL. Belgický futbalista Jan Vertonghen po tejto sezóne ukončí hráčsku kariéru. Tridsaťsedemročný obranca a kapitán Anderlechtu to uviedol v utorkovom vyhlásení.

Vertonghen strávil na vrchole európskeho futbalu viac ako 19 rokov. Za Ajax odohral 220 zápasov, získal dva ligové tituly a bol kapitán klubu pred osemročným pôsobením v Tottenhame, kde si pripísal 315 vystúpení.

S anglickým tímom sa dostal do finále Ligy majstrov v roku 2019. Neskôr strávil dve sezóny v Benfice a v roku 2022 prestúpil do Anderlechtu, kde bol takmer tri sezóny kapitánom.

Po minuloročných ME v Nemecku ukončil reprezentačnú kariéru. Belgicko z turnaja vypadlo po osemfinálovej prehre s Francúzskom (0:1). Predtým v základnej skupine jeho tím podľahol v úvodnom zápase Slovensku 0:1.

Vertonghen za národné mužstvo debutoval v roku 2007. Zahral si na šiestich veľkých turnajoch, trikrát sa predstavil s Belgickom na MS a v roku 2018 prispel k zisku bronzu. Odohral aj tri kontinentálne šampionáty.

Anderlecht vyzdvihol Vertonghenovo vodcovstvo a nazval ho "skutočnou inšpiráciou a skalou v obrane".

"V týchto posledných 11 zápasoch dám do toho všetko a dúfam, že vytvorím ďalšie výnimočné momenty s fanúšikmi a spoluhráčmi. Potom sa cesta skončí. Nebolo to ľahké rozhodnutie. Cítim však, že je to správny čas," zdôraznil.

Hráčom RSC patrí v skupine o titul 4. miesto a na vedúci Genk strácajú osem bodov. Začiatkom mája ich čaká aj finále domáceho pohára proti tímu Club Bruggy.