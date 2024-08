Ešte nepatrí do starého železa. Vardy sa do Premier League vrátil vo veľkom štýle

"Je neuveriteľné, čo všetko dokáže vo svojom veku. Je pritom známe, akú ma životosprávu," doplnil Carragher narážajúc na virálne video, na ktorom hviezda Leicesteru City pije tesne pred začiatkom druhého polčasu v hráčskom tuneli energetický nápoj.

Nebolo isté, či Vardy vôbec nastúpi

Podľa trénera Leicesteru Steva Coopera vôbec nebolo isté, či Vardy vôbec nastúpi.

"Pred mesiacom sa zranil a absolvoval len jeden tréning. Ešte tri dni dozadu sme nemali skúseného útočníka do zostavy, ale Vardy prejavil toľko túžby hrať, že som ho tam poslal. A on šiel do toho a strelil gól. Vieme, že je to stále hráč, ktorý si dokáže nájsť priestor v šestnástke a skórovať," vyhlásil Cooper podľa BBC Sport.

Miernym favoritom záverečného duelu 1. kola boli hostia z Londýna, ktorí nastúpili v základnej zostave už aj s novou akvizíciou Dominicom Solankem. Dvadsaťšesťročný Angličan vystužil ofenzívne rady "kohútov" za 65 miliónov eur.