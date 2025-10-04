Súboj o Slováka pokračuje. Urobíme všetko pre to, aby získal český pas, povedal tréner Bílek

BRATISLAVA. Sedemnásťročný futbalový útočník českého prvoligového klubu tímu Baník Ostrava Jakub Pira patrí k najväčším futbalovým talentom v regióne a jeho meno čoraz viac rezonuje nielen v Česku, ale aj na Slovensku.
Rodák z Ostravy už stihol zaznamenať šesť gólov v šiestich zápasoch za druholigovú rezervu a v ostatných týždňoch dostáva priestor aj v prvom tíme Baníka.
Pri svojom debute v základnej zostave proti Mladej Boleslavi skóroval už po jednej minúte na ihrisku. Jeho aktuálnej pozícii sa venoval český web Sport.cz.
Hoci sa narodil v Česku, Pira doteraz reprezentoval Slovensko v kategóriách U17 a U18 a aktuálne dostal pozvánku aj do slovenskej „dvadsaťjednotky“.
Tréner mládežníckeho výberu Jaroslav Kentoš si jeho kvality veľmi váži: „Na svoj vek je to veľmi dobre stavaný útočník, hrá kvalitne chrbtom k bránke a vie si nájsť správne miesto. V béčku Baníka ukázal veľký strelecký potenciál. V prvom tíme to už bude mať náročnejšie, no šancu dostal právom," povedal kouč slovenskej "21" pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
VIDEO: Premiérový gól Jakuba Piru v Chance lige
Záujem o Piru má však aj česká strana. Tréner českej reprezentácie do 21 rokov Michal Bílek neskrýval nadšenie:
„Pira je veľmi zaujímavý. Keby mal český pas, ihneď by som ho nominoval. Ukázal kvalitné zakončenie, je dostatočne rýchly a vie udržať loptu. Urobíme všetko preto, aby dostal český pas, a ak si udrží formu, určite s ním budeme počítať.“
Na adresu mladého útočníka sa vyjadril aj tréner slovenského seniorského tímu Francesco Calzona: „Je to hráč, ktorý sa mi veľmi páči. Vie si nájsť správne miesto pri zakončení a keby som bol ten, kto o tom rozhoduje, urobil by som všetko, aby som si ho udržal.“
O tom, za ktorú krajinu bude Pira nastupovať v budúcnosti, rozhodne až jeho voľba. Zatiaľ sa však čaká, či sa objaví v ďalších nomináciách oboch reprezentácií.