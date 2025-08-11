Zlá správa pre Betis. V úvode sezóny si bude musieť poradiť bez kľúčového hráča

Skúsený španielsky futbalista Isco v drese Betisu Sevilla.
Skúsený španielsky futbalista Isco v drese Betisu Sevilla. (Autor: TASR/AP)
SITA|11. aug 2025 o 15:57
ShareTweet0

Bývalý hráč Realu Madrid utrpel druhú zlomeninu za 15 mesiacov, v príprave sa zranil proti Málage.

MADRID. Španielsky futbalový stredopoliar Isco utrpel ďalšiu zlomeninu lýtkovej kosti. Informoval o tom jeho zamestnávateľ Betis Sevilla na sociálnych sieťach.

Tridsaťtriročný bývalý hráč Realu Madrid si zlomil ľavú lýtkovú kosť v sobotňajšom prípravnom zápase proti Málage. Klub uviedol, že ide o "novú, nekomplikovanú zlomeninu v strednej časti ľavej fibuly".


Isco, ktorý počas pôsobenia v "bielom balete" štyrikrát vyhral Ligu majstrov, utrpel rovnaké zranenie už v máji 2024.

Po návrate v decembri pomohol Betisu k šiestemu miestu v La Lige a postupu do Európskej ligy, viedol tím aj vo finále Konferenčnej ligy, v ktorom kde Betis podľahol FC Chelsea 1:4.

Vďaka výbornej forme sa Isco vrátil aj do španielskej reprezentácie po prvý raz od roku 2019. V Lige národov nastúpil ako striedajúci hráč a skóroval v penaltovom rozstrele proti Portugalsku.

La Liga

    Skúsený španielsky futbalista Isco v drese Betisu Sevilla.
    Skúsený španielsky futbalista Isco v drese Betisu Sevilla.
    Zlá správa pre Betis. V úvode sezóny si bude musieť poradiť bez kľúčového hráča
    dnes 15:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Zlá správa pre Betis. V úvode sezóny si bude musieť poradiť bez kľúčového hráča