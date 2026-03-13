Irán reaguje na slová Trumpa: Riadiacim orgánom nie je žiadny jednotlivec ani krajina

Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump najnovšie spochybnil účasť futbalistov Iránu na tohtoročných majstrovstvách sveta, ktoré sa v júni a júli uskutočnia v Severnej Amerike a Mexiku.
Na svojej sociálnej platforme Truth Social doslova napísal, že nie je vhodné, aby sa Irán zúčastnil na MS 2026 z bezpečnostných dôvodov.
"Iránsky národný futbalový tím je na majstrovstvách sveta vítaný, ale naozaj si nemyslím, že je vhodné, aby tam bol. A to pre ich vlastné životy a bezpečnosť,“ vyhlásil Trump.
Iránci podľa predpokladov ihneď reagovali na tento ďalší sociálny "úlet" amerického prezidenta. Reakcia tímu, ktorý si v duchu pravidiel FIFA vybojoval účasť na najväčšom futbalovom sviatku, bola negatívna.
"Majstrovstvá sveta sú historická a medzinárodná udalosť a jej riadiacim orgánom je FIFA – nie žiadny jednotlivec ani krajina,“ uviedol iránsky národný tím v príbehu na Instagrame.
"So silou a sériou rozhodujúcich víťazstiev, ktoré dosiahli statoční synovia Iránu, sme boli medzi prvými tímami, ktoré sa kvalifikovali na tento významný turnaj. Nikto určite nemôže vylúčiť iránsky národný tím z majstrovstiev sveta.
Jediná krajina, ktorá by mohla byť vylúčená, je tá, ktorá nesie iba titul „hostiteľ“, no nemá schopnosť zabezpečiť bezpečnosť tímov účastníkov na tejto globálnej udalosti," doplnili Iránci vo svojom verejnom statuse.
Neskôr však iránsky minister športu Ahmad Donyamali v rozpore s predchádzajúcimi tvrdeniami povedal, že Irán sa po vojenskej akcii USA v ich krajine nemôže zúčastniť na MS 2026.
"Vzhľadom na to, že táto skorumpovaná vláda zavraždila nášho vodcu ajatolláha Alího Chameneího neexistujú podmienky, ktoré by nám umožnili zúčastniť sa na majstrovstvách sveta,“ povedal Donyamali podľa sports.yahoo.com s odvolaním sa na agentúru DPA.
Trumpove komentáre prišli niekoľko dní po tom, čo sa stretol s prezidentom FIFA Giannim Infantinom, aby prediskutovali turnaj, ktorý usporiadajú Spojené štáty, Kanada a Mexiko.
"Počas stretnutia, na ktorom sme preberali prípravy na majstrovstvá sveta, sme hovorili aj o súčasnej situácii v Iráne. Prezident Trump mi viackrát zopakoval, že iránsky tím je vítaný na majstrovskom turnaji v Spojených štátoch,“ informoval Infantino.
Na MS 2026 bude Irán súčasť G-skupiny spoločne s Belgickom, Egyptom a Novým Zélandom. Zápasy proti Novému Zélandu a Belgicku majú odohrať hráči Iránu v americkom Los Angeles 16. a 21. júna, súboj proti Egyptu príde na rad 27. júna v ďalšom americkom meste Seattle.