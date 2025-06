Super Bowl ide príkladom. Polčasovú šou na MS klubov obohatí aj slávna rapperka

NEW JERSEY. Americká rapperka Doja Cat, kolumbijský spevák J Balvin a nigérijská speváčka Tems budú hlavnými hviezdami prestávkového vystúpenia počas finále Majstrovstiev sveta klubov na štadióne MetLife v New Jersey, oznámila v pondelok FIFA.

Rozšírené Majstrovstvá sveta klubov so 32 tímami sa budú konať od 14. júna do 13. júla v Spojených štátoch. Lionel Messi so svojím Interom Miami nastúpi v úvodnom zápase 14. júna proti egyptskému Al-Ahly v Miami.