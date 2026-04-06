Uzdravený Martinez priblížil Inter k titulu. Som šťastný, že je späť, vraví tréner

Futbalisti Interu Miláno urobili dôležitý krok smerom k zisku 21. titulu v talianskej Serii A, keď v nedeľnom dueli 31. kola zdolali AS Rím jednoznačne 5:2.
Na čele ligovej tabuľky si vybudovali priebežne už deväťbodový náskok pred mestským rivalom AC, ktorý čakal v pondelok súboj na pôde tretieho Neapola.
Vydarený návrat do zostavy Interu po dvojmesačnej pauze zavinenej zranením lýtka zažil Lautaro Martinez, ktorý sa na víťazstve podieľal dvoma gólmi.
Argentínskemu kanonierovi stačilo na otvorenie skóre len 60 sekúnd, presadil sa hneď z prvého dotyku s loptou po prihrávke Marcusa Thurama.
„Bol to pre nás veľký zápas. Chceli sme ho začať so správnym prístupom a nasadením. Som šťastný za mojich spoluhráčov, lebo to bolo plne zaslúžené víťazstvo,“ spokojne konštatoval Martinez, ktorý má na konte 16 ligových gólov a celkovo 19 v 36 tohtosezónnych zápasoch vo všetkých súťažiach.
Dvadsaťosemročný útočník svojmu tímu v uplynulých týždňoch citeľne chýbal, počas jeho absencie získal Inter iba osem bodov v piatich ligových stretnutiach.
Strelecky sa k nemu v nedeľu pridal aj Thuram, ktorý dal prvý gól za „nerazzurri“ od začiatku februára. Delovkou z 30 metrov sa blysol Hakan Calhanoglu a po hodine hry zvýšil na 5:1 Nicolo Barella.
„Mali sme správneho ducha. Snažili sme sa od úvodu dominovať a čím skôr ´zabiť´ zápas,“ komentoval duel tréner domácich Cristian Chivu a na adresu Martineza dodal: „Som šťastný, že je Lautaro späť. Takisto ma teší, že Marcus (Thuram) skóroval. Žiadal som od hráčov, aby hneď po prestávke mali správny prístup, strelili ďalšie góly a rozhodli.“
Rimania utrpeli nepríjemnú prehru, ktorá nahlodala ich ambície na účasť v prvej štvorke, znamenajúcej miestenku v budúcosezónnej edícii Ligy majstrov. V tabuľke im patrí šieste miesto s trojbodovým mankom na štvrté Como, ktoré však malo zápas k dobru.
„Bol to duel dvoch rozdielnych polčasov. V prvom som videl mnoho pozitív, aj keď konečný výsledok svedčí o niečom inom. Prehrať v Miláne s Interom sa môže stať, aj keď by to nemalo byť takým výrazným rozdielom,“ citovala AFP trénera „vlkov“ Gian Piera Gasperiniho.