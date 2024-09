Milánske derby rozhodol sviatočný strelec. Jeden z najlepších dní v mojom živote, zhodnotil

"Bol to dôležitý zápas. V prvom rade preto, že je to derby, ktoré AC Miláno dlho nevyhralo. Vzhľadom na to, čím si práve prechádzame, je to dôležitý moment.

Myslím si, že hráči ukázali veľa odvahy a víťazstvo sme si zaslúžili. Už dlho som nevidel mužstvo, ktoré by Interu spôsobilo toľko problémov," uviedol Fonseca.

VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miláno - AC Miláno