AC Miláno potvrdilo, že v mestskom derby dominuje. Brilantný zápas, tešil sa Allegri

RÍM. Futbalisti AC Miláno natiahli sériu bez prehry vo všetkých súťažiach už na 12 zápasov.
V šlágri 12. kola talianskej Serie A v mestskom „Derby della Madonnina“ zvíťazili nad Interom Miláno 1:0 gólom Christiana Pulišiča.
Inter po domácej prehre klesol až na štvrtú priečku tabuľky o tri body za lídra AS Rím, ktorý uspel na pôde Cremonese 3:1. AC je druhé o skóre pred Neapolom.
„Odohrali sme brilantný zápas a môžeme oslavovať. Po góle nás Inter zatlačil, no udržali sme si čisté konto. Proti najsilnejším tímom v súťaži sa vždy dokážeme vybičovať ku kvalitným výkonom.
Ťažko povedať, čím to je, že proti papierovo slabším mužstvám sme zraniteľnejší a strácame body. Musíme byť v každom zápase maximálne koncentrovaní a hrať s takou intenzitou ako proti Interu," zdôraznil tréner AC Massimiliano Allegri.
Inter nedokázal uspieť v šiestich derby za sebou od apríla 2024. Hrdinom AC sa stal Pulišič, ktorý dal jediný gól stretnutia v 54. minúte. Strelu Alexisa Saelemaekersa brankár Yann Sommer iba vyrazil pred amerického útočníka a ten nezaváhal.
VIDEO: Zostrih zápasu Inter Miláno - AC Miláno
„Nerazzurri“ mohli vyrovnať štvrťhodinu pred koncom, ale Mike Maignan zneškodnil penaltu Hakana Calhanoglua.
„Hráči pristúpili k tomuto duelu správnym spôsobom, v tomto smere im nemám čo vyčítať. Doplatili sme však ne nepremieňanie šancí. AC potrestalo prvú našu chybu, keď sme stratili druhú loptu.
Napriek veľkej snahe sa nám už nepodarilo vyrovnať. Musíme sa z tejto prehry rýchlo otriasť, lebo v priebehu týždňa nás čakajú ďalšie dva náročné zápasy. Sezóna je dlhá, ešte nie je o ničom rozhodnuté," uviedol kouč Interu Cristian Chivu.