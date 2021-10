Dohrajú zápas Brazílie a Argentíny? Infantino chce rozhodnutie na ihrisku

"Nie vždy je to možné, máme pravidlá. Treba sa pozrieť, aké disciplinárne orgány FIFA majú rozhodnúť."

Zápas prerušili po tom, ako zamestnanci brazílskej zdravotnej agentúry Anvisa a policajt prišli na ihrisko, aby z neho stiahli štyroch hráčov argentínskej reprezentácie hrajúcich v Anglicku. Tí mali byť podľa agentúry v karanténe.

Brazília v tom čase zaviedla povinnú karanténu pre cudzincov prichádzajúcich z Anglicka. "To sa nemôže stať, že takto prerušia zápas. Je to neprijateľné a poškodzuje to futbal," povedal Infantino.