Vydržal len sedem zápasov. Tudor končí na lavičke Tottenhamu expresne rýchlo

Len sedem zápasov vydržal Chorvát Igor Tudor vo funkcii trénera futbalistov Tottenhamu. Londýnsky klub tak bude mať už tretieho kouča v sezóne.
Pod Tudorovým vedením Tottenham päťkrát prehral, raz zvíťazil a raz remizoval. Jeho odchod dnes oznámil klub na webe.
Tudor viedol v Tottenhame aj gólmana Antonína Kinského, ktorého po takmer štvormesačnej hernej pauze poslal do úvodného osemfinále Ligy majstrov na ihrisku Atlética Madrid.
Český brankár po chybách inkasoval rýchlo tri góly a Tudor ho v 17. min vystriedal. Anglický tím nakoniec prehral 2:5 a napriek víťazstvu 3:2 v domácej odvete zo súťaže vypadol.
V anglickej lige sú Spurs sedem kôl pred koncom na 17. mieste len bod nad zostupovým pásmom.
Tudor prišiel do Tottenhamu v polovici februára ako náhrada za odvolaného Dána Thomasa Franka a podpísal zmluvu do konca sezóny.
Predtým viedol Juventus, kde skončil v októbri. Za sebou má aj angažmán v Laziu Rím, Marseille alebo Galatasarayi Istanbul.