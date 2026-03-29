Vydržal len sedem zápasov. Tudor končí na lavičke Tottenhamu expresne rýchlo

ČTK|29. mar 2026 o 17:11
Londýnsky klub tak bude mať už tretieho kouča v sezóne.

Len sedem zápasov vydržal Chorvát Igor Tudor vo funkcii trénera futbalistov Tottenhamu. Londýnsky klub tak bude mať už tretieho kouča v sezóne.

Pod Tudorovým vedením Tottenham päťkrát prehral, raz zvíťazil a raz remizoval. Jeho odchod dnes oznámil klub na webe.

Tudor viedol v Tottenhame aj gólmana Antonína Kinského, ktorého po takmer štvormesačnej hernej pauze poslal do úvodného osemfinále Ligy majstrov na ihrisku Atlética Madrid.

Český brankár po chybách inkasoval rýchlo tri góly a Tudor ho v 17. min vystriedal. Anglický tím nakoniec prehral 2:5 a napriek víťazstvu 3:2 v domácej odvete zo súťaže vypadol.

V anglickej lige sú Spurs sedem kôl pred koncom na 17. mieste len bod nad zostupovým pásmom.

Tudor prišiel do Tottenhamu v polovici februára ako náhrada za odvolaného Dána Thomasa Franka a podpísal zmluvu do konca sezóny.

Predtým viedol Juventus, kde skončil v októbri. Za sebou má aj angažmán v Laziu Rím, Marseille alebo Galatasarayi Istanbul.

