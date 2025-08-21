VIDEO: Začali hádzať kamene i sedadlá. Po hromadnej bitke utrpelo zranenie desať ľudí

Výtržnosti na štadióne v Buenos Aires.
TASR|21. aug 2025 o 08:42
K incidentu došlo počas polčasovej prestávky za nerozhodného stavu 1:1.

BUENOS AIRES. Desať ľudí utrpelo zranenia a ďalších 90 zatkla polícia počas nočného futbalového zápasu medzi argentínskym Independiente a čilským Universidad de Chile.

Na štadióne v Buenos Aires vypukli násilnosti zo strany fanúšikov a duel sa nedohral.

K incidentu došlo počas polčasovej prestávky za nerozhodného stavu 1:1. Hosťujúci fanúšikovia začali hádzať kamene, palice, fľaše i sedadlá do sektora domácich priaznivcov, v dôsledku čoho vypukla hromadná bitka.

Fanúšikov čilského tímu začali aj vyzliekať, jeden z nich dokonca zoskočil z tribúny, aby sa vyhol násiliu.

VIDEO: Výtržnosti na štadióne v Buenos Aires

V hlavnom meste Argentíny sa v noci hrala osemfinálová odveta Juhoamerického pohára, prvý zápas vyhralo čilské mužstvo 1:0. Stretnutie bolo napokon prerušené v 48. minúte, pripomenula agentúra AFP.

