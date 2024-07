Tlak zatiaľ zvládajú. Kritizovaných Angličanov sa pokúsia zastaviť Holanďania

DORTMUND. Druhý semifinálový zápas EURO 2024 prinesie v stredu na štadióne v Dortmunde (21.00 h) konfrontáciu Holandska s favorizovaným, no zároveň kritizovaným Anglickom.

Mužstvo Ronalda Koemana chce prehovoriť do boja o titul na ME prvýkrát od roku 1988, v ktorom získali Holanďania svoju doteraz jedinú trofej na veľkom turnaji.

"Albión" bude chcieť pod vedením trénera Garetha Southgata zopakovať svoj postup do finále z predošlého kontinentálneho šampionátu.

Holanďania dokázali na šampionáte dvakrát otočiť nepriaznivý stav z 0:1. Najskôr v skupinovej fáze zachránili dôležité tri body proti Poľsku a odolnosť preukázali aj vo štvrťfinálovom stretnutí s Tureckom, keď do 70. minúty prehrávali.

Anglického kouča kritizujú fanúšikovia za to, že neprejavuje ochotu urobiť zmeny v prípade statickej hry. Priestor v základnej zostave nedostal na turnaji ani raz Cole Palmer, ktorý patril medzi najlepších hráčov Premier League 2023/2024.

"Mrzí ma to, ale naším zámerom je vždy hrať dobre s loptou. Vo futbale máte súpera, ktorý sa vás snaží zastaviť. Toto nie sú bežné zápasy, je to veľké podujatie. Náš tím bol od začiatku pod obrovským tlakom a vedie si veľmi dobre," povedal kormidelník Anglicka.

"Oranjes" vytiahli už po zmene strán ofenzívneho žolíka Wouta Weghorsta a po príchode takmer dvojmetrového útočníka hrali priamočiarejšie. V záverečnej polhodine v priebehu šiestich minút dokonali zvrat a udržali si nádej na prvý titul po 36 rokoch.

"Na začiatku turnaja sme prešli ťažkými fázami a teraz sme absolvovali ďalšiu skúšku, takže sme pripravení. Sústredíme sa na seba a vieme, čo musíme urobiť. Teraz sme veľmi blízko," povedal holandský obranca Nathan Ake.

Oblieka dres Manchestru City a herný štýl súpera pozná: "Teším sa na to. Je tu veľa hráčov, ktorých poznám z Premier League. Poznáme ich individuálne kvality a je to semifinále, takže to bude náročné."