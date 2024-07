Odvážny ťah vyšiel. Southgate je Boh, je to jeho víťazstvo, vyzdvihli anglického trénera experti

DORTMUND. Angličania to dokázali. „Klobúk dole pred trénerom Garethom Southgatom, ktorý doviedol tím druhýkrát v rade do finále,“ chválil komentátor ČT Sport Karel Poborský. Informácie o EURO 2024 (prehľad) Nad Holandskom vyhrali 2:1 v semifinále EURO 2024 (ME vo futbale). V nedeľňajšom finále vyzvú Španielov. „Uvidíme skvelý futbal od Španielov, ktorý hrajú stále rovnako dobre. Dúfam, že aj Anglicko roztvorí krídla a ukáže skvelé divadlo,“ vyslovil v štúdiu ČT Sport bývalý futbalista Tomáš Ujfaluši.

Ukázali, že vedia hrať „Dnes by to mal byť paradoxne jeden z najľahších zápasov pre Anglicko. Budú mať priestor kam hrať a futbal viac otvoriť. To isté platí aj pre Holanďanov, ktoré je nabité hviezdami. Bude to ofenzívny futbal,“ hovoril pred zápasom Poborský. Jeho slová sa naplnili. Skóre zápasu otvorili Holanďania, keď sa v siedmej minúte nádherne trafil Simons. Stretnutie okamžite dostalo nový náboj.

Angličania zatlačili a dokázali vyrovnať, keď kapitán Kane premenil pokutový kop. V priebehu prvého dejstva si vypracovali niekoľko skvelých príležitostí. „Angličania ukázali, že vedia hrať futbal, na ktorý sa dá pozerať,“ chválil známy komentátor Jaromír Bosák. „Konečne vidíme Anglicko, ktoré je často na lopte a dostáva sa do šancí. Je to zábavné. Ukázali to aj po tom, čo prehrávali a hneď dokázali vyrovnať. Holanďania sa podľa mňa zatiahli a čakali na chyby súpera.

Tak padol i prvý gól Holandska, keď Declan Rice stratil loptu a Simons to nádherne trafil. Výborný prvý polčas,“ povedal Ujfaluši. „Holandsko aspoň v úvode chcelo hrať futbal, ale po vyrovnávajúcom góle sa zatiahlo. Sú trocha rozhodení. Anglicko bolo v prvom polčase lepšie,“ dodal expert Luděk Zelenka. Skvelé striedanie „V druhom polčase sme videli defenzívne tímy. Angličania sa ťažko dostávali do útoku a Holanďania to isté. Nikto nemal žiadne veľké šance,“ uviedol Ujfaluši. Víťazstvo zabezpečil až v 91. minúte striedajúci hráč Watkins, ktorý sa trafil perfektne z ťažkého uhla.

„Je to neuveriteľné. Na tento moment som čakal týždne a týždne. Stálo ma to veľa námahy. Som vďačný za príležitosť, ktorú som chytil pevne do rúk a nepustil. Som nadšený. Prisahám, že som pred zápasom vravel Coleovi Palmerovi, že dnes budeme hrať a prihrá mi na gól. Pozrite sa, stalo sa a preto sme tak veľmi oslavovali,“ uviedol po zápase šťastný strelec gólu. „Bola to strela zo šance-nešance. Toto si Holanďania mali postrážiť. Bude ich to mrzieť,“ komentoval Poborský.

„Druhý polčas sa chcel dohrať v taktickom štýle. U Holanďanov ma to prekvapilo. Keď mali loptu, tak nehľadali spôsob ako ísť dopredu, ale ako ju udržať. Gól mi prišiel ako trest za ich hru, ktorú som od nich nečakal. Bol to šťastný gól, ktorý prešiel medzi nohami,“ pridal sa Zelenka. Experti vyzdvihli skvelé striedanie trénera Southgatea, ktorý v 80. minúte stiahol kapitána Kanea a nahradil ho neskorším strelcom Watkinsom. „Teraz je Boh,“ usmial sa Ujfaluši. „Všetci zhodnotia, že to je jeho víťazstvo,“ doplnil Zelenka. Pavúk EURO 2024