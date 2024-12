VIDEO: Hviezdy United sa do seba pustili po záverečnom hvizde. Tréner to považuje za dobré znamenie

BRATISLAVA. Futbalisti Manchestru United dosiahli tretie víťazstvo v Európskej lige za sebou a dostali sa do prvej osmičky, ktorá zaručuje priamy postup do osemfinále.

Dánsky útočník vyčítal Diallovi jeho akciu z 93. minúty, keď sa po rýchlom brejku dostali do sľubnej akcie, no krídelník United svojmu spoluhráčovi neprihral ale sám zakončil.

Ku konfliktu sa vyjadril aj tréner Ruben Amorim, ktorý anglických reportérov svojou odpoveďou prekvapil.

"Je to pozitívna vec, zdravá vec, perfektná. V našej situácii potrebujeme niečo cítiť, pre mňa je to veľmi dobré znamenie.

Keď ťa to nezaujíma, nerobíš nič, keď ťa to zaujíma, bojuješ so svojím bratom, s otcom, s matkou. Nechávam to na hráčoch a kapitánovi," uviedol.

VIDEO: Emócie hráčov Manchestru United po záverečnom hvizde