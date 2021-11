Tarkovič necíti tlak. Nálada je ako pred každým zápasom, vraví

Slováci už nemôžu postúpiť na záverečný turnaj do Kataru, ale počas tohto asociačného termínu neustále zdôrazňujú, že stále majú o čo hrať. So Slovincami súperia o konečné tretie miesto v H-skupine za dvojicou Rusko, Chorvátsko.

Kontrakt mu vyprší na konci kalendárneho roka a v rozhodovaní o jeho budúcnosti môžu zavážiť aj poznatky zo stretnutí so Slovinskom (vo štvrtok 11. novembra o 20.45 h v Trnave) a na Malte (v nedeľu 14. novembra o 15.00 h v Ta´ Qali).

S tréningovým procesom som veľmi spokojný, verím, že to dokážeme preniesť aj na ihrisko. Nemám prečo cítiť tlak na moju osobu, mne sa končí zmluva posledným zápasom. Vyhodnotíme si kvalifikáciu, plusy, mínusy a výkonný výbor a prezident sa rozhodnú," povedal Tarkovič.

Na tlačovej konferencii informoval, že pred stredajším predzápasovým tréningom boli všetci prítomní reprezentanti zdravotne v poriadku. Obranca Dávid Hancko, ktorý by proti Slovinsku nemohol nastúpiť pre kartový trest, sa po dohode so Spartou Praha pripojí k národnému tímu vo štvrtok.

My máme naše ciele, nadviazať na herný progres a konečne to zvládnuť aj výsledkovo. Nemôžeme však nastaviť plán extrémne ofenzívne a potom plakať nad rozliatym mliekom. Hráči možno nebudú pociťovať takú nervozitu a situácie budú riešiť efektívnejšie," dodal Tarkovič.

Teší sa na návrat reprezentácie na Štadión Antona Malatinského. "V Trnave je hybridný trávnik. Nevedeli sme, aké bude v novembri počasie, hľadali sme plochu, ktorá bude stabilná. Osobne mám Trnavu veľmi rád, verím, že možná kapacita 25 percent bude vypredaná a že sa fanúšikom odvďačíme dobrým výkonom," povedal.

Podľa informácií Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa zo 4500 dostupných vstupeniek predalo 3000. Dve hodiny pred výkopom sa otvoria aj pokladne na štadióne.

"Už dlho sa v Trnave nehralo, osobne to tam mám rád. Vždy sa nám tam hralo dobre, teším sa tam. Dúfam, že nás fanúšikovia prídu povzbudiť, my sa im to budeme snažiť odplatiť našou hrou a našou túžbou zvíťaziť," povedal stredopoliar Stanislav Lobotka.