Súboj najhorších tímov nepriniesol ani gól. Na dne sú bok po boku

Hráč Pisy Idrissa Toure (vľavo) a hráč Verony Sandi Lovrič bojujú o loptu počas zápasu 24. kola talianskej Serie A .
TASR|6. feb 2026 o 22:47
Oba tímy mali na lavičke nových trénerov.

Serie A - 24. kolo

Hellas Verona - Pisa SC 0:0


Futbalisti Hellasu Verona remizovali v 24. kole talianskej Serie A s Pisou 0:0.

Oba tímy išli do dôležitého zápasu s novými trénermi. Na lavičku Verony sa od mužstva do 19 rokov posunul Paolo Sammarco, Pisu prvýkrát viedol Oscar Hiljemark.

V nie príliš atraktívnom stretnutí boli najbližšie gólu v úvodnom dejstve domáci Orban a na druhej strane po zmene strán Moreo, obaja trafili tyč.

Oba tímy majú na konte po pätnásť bodov a patria im najhoršie priečky v talianskej súťaži.

Tabuľka Serie A

Serie A

    dnes 22:47
