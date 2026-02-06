Súboj najhorších tímov nepriniesol ani gól. Na dne sú bok po boku

Serie A - 24. kolo
Hellas Verona - Pisa SC 0:0
Futbalisti Hellasu Verona remizovali v 24. kole talianskej Serie A s Pisou 0:0.
Oba tímy išli do dôležitého zápasu s novými trénermi. Na lavičku Verony sa od mužstva do 19 rokov posunul Paolo Sammarco, Pisu prvýkrát viedol Oscar Hiljemark.
V nie príliš atraktívnom stretnutí boli najbližšie gólu v úvodnom dejstve domáci Orban a na druhej strane po zmene strán Moreo, obaja trafili tyč.
Oba tímy majú na konte po pätnásť bodov a patria im najhoršie priečky v talianskej súťaži.