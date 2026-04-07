Skúsený obranca pokračuje v drese United. V roku 2019 prišiel za rekordnú čiastku

Anglický futbalový reprezentant Harry Maguire zostane v Manchestri United minimálne ešte jednu sezónu.
Tridsaťtriročný obranca, ktorému v lete mala skončiť zmluva, sa s vedením klubu dohodol na jej predĺžení o rok. Vedenie tímu oznámilo, že súčasťou je aj opcia na ďalších 12 mesiacov.
Maguire prišiel do Manchesteru v roku 2019 za 80 miliónov libier, vtedy rekordnú čiastku za obrancu. S United triumfoval v Anglickom pohári aj Ligovom pohári, celkovo v červenom drese odohral 266 zápasov.
V ére trénera Erika ten Haga prišiel o stabilnú pozíciu v zostave a zdalo sa, že v roku 2023 odíde. Nakoniec sa však opäť stal dôležitou súčasťou obrany a svojimi výkonmi si dokonca pred majstrovstvami sveta opäť vyslúžil miesto v národnom tíme.