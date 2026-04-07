Skúsený obranca pokračuje v drese United. V roku 2019 prišiel za rekordnú čiastku

Harry Maguire.
Harry Maguire.
ČTK|7. apr 2026 o 12:24
S vedením klubu sa dohodol na predĺžení o rok.

Anglický futbalový reprezentant Harry Maguire zostane v Manchestri United minimálne ešte jednu sezónu.

Tridsaťtriročný obranca, ktorému v lete mala skončiť zmluva, sa s vedením klubu dohodol na jej predĺžení o rok. Vedenie tímu oznámilo, že súčasťou je aj opcia na ďalších 12 mesiacov.

Maguire prišiel do Manchesteru v roku 2019 za 80 miliónov libier, vtedy rekordnú čiastku za obrancu. S United triumfoval v Anglickom pohári aj Ligovom pohári, celkovo v červenom drese odohral 266 zápasov.

V ére trénera Erika ten Haga prišiel o stabilnú pozíciu v zostave a zdalo sa, že v roku 2023 odíde. Nakoniec sa však opäť stal dôležitou súčasťou obrany a svojimi výkonmi si dokonca pred majstrovstvami sveta opäť vyslúžil miesto v národnom tíme.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Harry Maguire.
    Harry Maguire.
    Skúsený obranca pokračuje v drese United. V roku 2019 prišiel za rekordnú čiastku
    dnes 12:24
