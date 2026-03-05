Kane prvýkrát v sezóne vynechá zápas Bayernu. Dôvodom sú zdravotné problémy

Harry Kane oslavuje gól.
Harry Kane oslavuje gól. (Autor: TASR/dpa via AP)
5. mar 2026 o 13:39
Podľa trénera Vincenta Kompanyho nejde o nič vážne.

Futbalistom Bayernu Mníchov bude v piatkovom bundesligovom zápase proti Borussii Mönchengladbach chýbať anglický kanonier Harry Kane. Dôvodom sú problémy s lýtkom.

Tridsaťdvaročný Kane dosiaľ v prebiehajúcej sezóne nevynechal ani jeden duel bavorského tímu.

Podľa trénera Bayernu Vincenta Kompanyho nejde o nič vážne a Angličan by mal byť k dispozícii už v utorkovom osemfinálovom stretnutí Ligy majstrov s Atalantou Bergamo.

„Dostal úder a ešte sa z toho nezotavil. Je to len narazené, nejde o nič vážne. Ale ešte potrebujeme nejaký deň, aby mohol hrať,“ citovala belgického kouča agentúra DPA. Kane v tomto ročníku nastrieľal 45 gólov v 37 zápasoch.

