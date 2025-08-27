Haalanda čaká v reprezentácii novinka. Na drese bude mať celé priezvisko

Erling Haaland.
Erling Haaland.
Pribudne mu rodné priezvisko jeho matky.

OSLO. Nórsky futbalista Erling Haaland nastúpi v septembrovom asociačnom termíne s celým priezviskom na reprezentačnom drese.

Dvadsaťpäťročnému útočníkovi Manchestru City tak pribudne na zadnú časť dresu s číslom 9 „Braut“, čo je rodné priezvisko jeho matky.

Podľa predajcu športového oblečenia reprezentácie Unisportstore by malo ísť o trvalú zmenu Haalanda v zápasoch Nórska.

„Doteraz som o tom nič nevedel,“ uviedol reprezentačný tréner Stale Solbakken v rozhovore pre Dagbladet.

Jeho tím nastúpi s Haalandom najskôr v piatok 5. septembra na prípravný duel proti Fínsku, v utorok 9. septembra odštartuje proti Moldavsku kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta 2026.

