Real sa odmieta ťažko. Guardiola si praje, aby Rodri zostal v Manchestri

Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola dúfa, že španielsky kapitán tímu Rodri v klube zostane. Pripúšťa však, že záujmu Realu Madrid sa hráčovi odoláva ťažko.
Dvadsaťdeväťročný Rodri prišiel do City v roku 2019 a budúce leto mu vyprší kontrakt.
„Niet jediného hráča, ktorý by odmietol šancu hrať za Real Madrid. Mojou túžbou je, aby Rodri v klube zotrval tak dlho ako je to možné, pretože je to úžasný hráč. Každý má však svoj život,“ uviedol Guardiola podľa BBC.
Anglický klub údajne ponúkol Rodrimu novú zmluvu s výrazným navýšením platu. Ak ju odmietne podpísať, klub má v úmysle požadovať od potenciálneho kupca v lete 2026 značnú sumu.
Víťaz ankety Zlatá lopta za rok 2024 v minulosti pôsobil v Atleticu Madrid, no trvá na tom, že by mu to nebránilo pripojiť sa k mestskému rivalovi, ak by sa taká príležitosť naskytla.