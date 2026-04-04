Real sa odmieta ťažko. Guardiola si praje, aby Rodri zostal v Manchestri

Rodri. (Autor: REUTERS)
TASR|4. apr 2026 o 15:08
ShareTweet0

Španielovi v lete vyprší kontrakt.

Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola dúfa, že španielsky kapitán tímu Rodri v klube zostane. Pripúšťa však, že záujmu Realu Madrid sa hráčovi odoláva ťažko.

Dvadsaťdeväťročný Rodri prišiel do City v roku 2019 a budúce leto mu vyprší kontrakt.

„Niet jediného hráča, ktorý by odmietol šancu hrať za Real Madrid. Mojou túžbou je, aby Rodri v klube zotrval tak dlho ako je to možné, pretože je to úžasný hráč. Každý má však svoj život,“ uviedol Guardiola podľa BBC.

Anglický klub údajne ponúkol Rodrimu novú zmluvu s výrazným navýšením platu. Ak ju odmietne podpísať, klub má v úmysle požadovať od potenciálneho kupca v lete 2026 značnú sumu.

Víťaz ankety Zlatá lopta za rok 2024 v minulosti pôsobil v Atleticu Madrid, no trvá na tom, že by mu to nebránilo pripojiť sa k mestskému rivalovi, ak by sa taká príležitosť naskytla.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Rodri.
    Rodri.
    Real sa odmieta ťažko. Guardiola si praje, aby Rodri zostal v Manchestri
    so 15:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Real sa odmieta ťažko. Guardiola si praje, aby Rodri zostal v Manchestri