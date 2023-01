Infantino je zdesený z kritiky za selfie: Požiadali ma o ňu

"Som zhrozený po tom, čo som bol informovaný, že ma niektorí ľudia kritizujú. Chcel by som objasniť, že som bol poctený tým, že ma spoluhráči a rodinní príslušníci Pelého požiadali, či by som si s nimi mohol urobiť niekoľko fotografií, s čím som okamžite súhlasil a bral som to s pokorou," uviedol šéf futbalovej federácie, ktorý je na jej čele od roku 2016, keď vystriedal svojho krajana Seppa Blattera.

"V prípade selfie ma požiadali Pelého spoluhráči o to, aby som na nej zachytil nás všetkých spolu, ale nevedeli, ako to urobiť. Ak som bol nápomocný a vyvoláva to kritiku, som rád. Budem aj naďalej pokračovať v tom, aby som bol nápomocný všade, kde to bude možné," dodal.