Taliani vyskúšajú v bráne nováčika. V nominácii Gattusa aj dvaja navrátilci

MILÁNO. Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Gennaro Gattuso povolal na novembrové zápasy kvalifikácie MS Gianlucu Scamaccu a Alessandra Buongiorna.
„Squadra Azzurra“ zakončí súboje v I-skupine duelmi s Moldavskom a Nórskom.
Nováčikom v tíme je brankár Elia Caprile z Cagliari, ktorý nahradil zraneného Alexa Mereta z Neapolu.
Stopér klubu spod Vezuvu Buongiorno sa vrátil do kádra po zranení, ktoré ho vyradilo z dvoch predchádzajúcich reprezentačných termínov. Útočník Atalanty Scamacca hral naposledy na vlaňajšom EURO.
Taliani sa stretnú najprv vo štvrtok v Kišiňove s posledným tímom tabuľky Moldavskom, o tri dni neskôr privítajú na San Sire lídrov tabuľky z Nórska, na ktorých strácajú tri body.
Gattusovi zverenci majú isté minimálne druhé miesto a následnú baráž. Nóri vyhrali všetkých šesť zápasov s ohromným skóre 29:3 a môžu spečatiť priamy postup na budúcoročný šampionát výhrou v domácom zápase s Estónskom.
Oproti Talianom majú lepšie skóre o 16 gólov.
Nominácia Talianska
Brankári: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)
Obrancovia: Alessandro Bastoni (Inter Miláno), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Neapol), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni di Lorenzo (Neapol), Federico Dimarco (Inter Miláno), Matteo Gabbia (AC Miláno), Gianluca Mancini (AS Rím)
Stredopoliari: Nicolo Barella (Inter Miláno), Bryan Cristante (AS Rím), Davide Frattesi (Inter Miláno), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (AC Miláno), Sandro Tonali (Newcastle)
Útočníci: Pio Esposito (Inter Miláno), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Neapol), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)