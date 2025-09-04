Nemôžeme dovoliť, aby nás ovládol strach. Gattuso začína záchrannú misiu Talianska

Gennaro Gattuso
Gennaro Gattuso (Autor: TASR/AP)
SITA|4. sep 2025 o 13:17
Nový tréner Talianska čelí náročnej úlohe.

MILÁNO. Gennaro Gattuso začína svoju éru v pozíciu trénera talianskej futbalovej reprezentácie piatkovým zápasom proti Estónsku a následným náročným duelom s Izraelom.

Jeho cieľom je zabrániť tomu, aby „azúrová squadra“ vynechala tretie majstrovstvá sveta po sebe.

Taliansko, ktoré nepostúpilo na záverečné turnaje v rokoch 2018 a 2022, je po dvoch úvodných zápasoch kvalifikácie v I-skupine na poslednom mieste so stratou deviatich bodov na lídra skupiny Nórsko.

Len prvé miesto v skupine zaručuje priamy postup na šampionát, a hoci Taliansko odohralo o dva zápasy menej, jeho šance na 1. miesto sú nízke.

Gattuso, ktorý nebol prvá voľba na post trénera, a má rozpačitú bilanciu ako kouč v klubovom futbale, zdôraznil potrebu silného tímového ducha, obetavosti a akceptovania nepríjemných právd medzi spoluhráčmi. „Nemôžeme dovoliť, aby nás ovládol strach,“ povedal majster sveta z roku 2006.

Taliansko sa snaží vrátiť k svojej tradičnej sile a charakteru, ktorý mu v roku 2006 priniesol zlato na šampionáte v Nemecku. V rokoch 2010 a 2014 tím z Apeninského polostrova vypadol na MS už v skupine a na ostatné dva šampionáty ani nepostúpil.

V súvislosti so zápasom Talianska proti Izraelu, ktorý sa odohrá v maďarskom Debrecíne, sa očakávac politické napätie pre konflikt v Pásme Gazy.

Gattuso vyjadril ľútosť nad utrpením civilistov a zdôraznil, že on a Talianska futbalová federácia (FIGC) pracujú na zabezpečení hladkého priebehu zápasu.

„Som človek mieru a bolí ma srdce, keď vidím utrpenie detí a civilistov,“ povedal Gattuso. „Našou povinnosťou je odviesť svoju prácu, ale dúfam, že sa nájde mierové riešenie.“

