Prekonali sme očakávania, myslí si Southgate. Načrtol aj svoje ďalšie kroky

Vo funkcii skončil v polovici júla po ME, na ktorých "Albión" neuspel druhýkrát za sebou vo finále.

Angličania prehrali v záverečnom zápase pod Southgatovým vedením so Španielskom 1:2.

Jeho dočasný nástupca na lavičke Anglicka Lee Carsley priviedol tím k dvom víťazstvám v B-divízii Ligy národov, čo Southgatea podľa vlastných slov teší.

Zároveň však podotkol, že práve on dostal reprezentáciu "späť na mapu" na významných turnajoch.

Okrem dvoch finále na ME postúpili Angličania pod jeho vedením do semifinále MS 2018. Podarilo sa im to tretíkrát v histórii a po prvý raz od MS 1990.

"Nič neľutujem. Rozhodovali sme na základe dostupných informácií a snažili sa vytvoriť víťazný tím. Svojej práci som dal všetko, prekonali sme očakávania," dodal Southgate.