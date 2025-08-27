Je vo forme, no do reprezentácie sa nedostal. Francúzi vynechali posilu Liverpoolu

PARÍŽ. Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps nominoval na úvod kvalifikácie o postup na MS 2026 premiérovo aj útočníka Maghnesa Aklioucheho z AS Monaco.
Naopak v 23-člennom zozname prekvapujúco absentuje Hugo Ekitike z Liverpoolu.
Ekitike zažíva po prestupe z Frankfurtu k účastníkovi anglickej Premier League úspešné obdobie, v troch súťažných zápasoch zaznamenal tri góly.
V septembrovom asociačnom termíne si však dres Francúzska neoblečie. Akliouche bol súčasťou minuloročného olympijského tímu v Paríži, ktorý vybojoval striebro.
Tím trénera Deschampa čaká najskôr v piatok 5. septembra vonku duel s Ukrajinou, následne sa predstaví v utorok 9. septembra doma proti Islandu. Informovala o tom agentúra AFP.
Nominácia Francúzska na zápasy kvalifikácie MS 2026
brankári: Lucas Chevalier (Paríž Saint-Germain), Mike Maignan (AC Miláno), Brice Samba (Stade Rennes)
obrancovia: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (FC Chelsea), Lucas Hernandez (Paríž Saint-Germain), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (FC Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Mníchov)
stredopoliari: Desire Doue (Paríž Saint-Germain), Manu Kone (AS Rím), Adrien Rabiot (Olympique Marseille), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Khephren Thuram (Juventus Turín)
útočníci: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paríž Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (Paríž Saint-Germain), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Mníchov), Marcus Thuram (Inter Miláno)