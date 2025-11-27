Francúzska federácia sa stala terčom kybernetického útoku. Hackeri jej ukradli dáta

PARÍŽ. Francúzska futbalová federácia (FFF) sa stala terčom kybernetického útoku. Hackeri pri ňom ukradli dáta jej členov.
FFF oznámila, že softvér, ktorý kluby používajú na administratívne riadenie, najmä na správu svojich registrovaných členov, sa stal terčom „kybernetického útoku a krádeže údajov“. Neuviedla, koľko členov bolo zasiahnutých.
Podľa federácie bol problém vyriešený po odhalení neoprávneného prístupu, ktorý sa uskutočnil pomocou napadnutého účtu.
„Služby FFF podnikli potrebné kroky na zabezpečenie softvéru a údajov, najmä okamžitým deaktivovaním príslušného účtu a resetovaním všetkých hesiel používateľských účtov,“ citovala zo stanoviska federácie agentúra AP.
FFF podala v súvislosti s kybernetickým útokom trestné oznámenie. Špecifikovala, že hackeri sa zamerali na krádež osobných údajov, ako sú mená, pohlavie, štátna príslušnosť a poštové či e-mailové adresy.