Totti čelí kritike. Vycestoval do Moskvy na akciu stávkovej kancelárie

BRATISLAVA. Kontroverznú akciu podnikla talianska futbalová legenda Francesco Totti. Majster sveta z roku 2006 a víťaz Zlatej kopačky (2006/2007) pricestoval do Moskvy, aby sa zúčastnil na propagačnej akcii známej ruskej stávkovej spoločnosti.

V súvislosti s vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine je Tottiho krok v Taliansku vnímaný výrazne negatívne, ikona AS Rím ho však obhajuje. Informoval o tom web sport.cz.

"Nie som politik, do Moskvy idem ako športovec. Celý život cestujem po svete a hovorím o športe. Nemal by som problém ísť do Kyjeva za rovnakým účelom. Ale ak ma o to požiada príslušný orgán, cestu odmietnem," povedal Totti pred týždňom.