Calzona vyžaduje stopercentný výkon. Pokiaľ ich podceníme, budú nebezpeční, hovorí

TALLINN. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona hovoril pred štvrtkovým zápasom v Estónsku o pokore a potrebe hrať ako tím. Slováci budú v úvodnom zápase Ligy národov v pozícii favorita, do ktorého ich posúva aj nedávne vystúpenie na ME v Nemecku, na ktorých boli blízko k postupu cez Anglicko do štvrťfinále. Calzona pred duelom v Tallinne (štvrtok, 20.45 SELČ) upozornil na napredovanie domáceho mužstva, proti ktorému bude vyžadovať stopercentný výkon.

Minimálne zmeny v kádri

Práve v Lige národov absolvoval Calzona debut na lavičke slovenského tímu. Od súboja proti Azerbajdžanu uplynuli už takmer dva roky, počas ktorých doviedol mužstvo k postupu na ME. "Od prvého dňa sme tvrdo pracovali so všetkými hráčmi. Pochopili sme, že nás nečaká nič jednoduché a že to bude dlhá cesta. Sústredili sme sa na prácu, ktorá nás môže posunúť. Snažili sme sa vytvoriť "čistú" skupinu ochotnú pracovať. Okrem práce je náš progres zásluha hlavne hráčov, ktorí boli fantastickí od prvého momentu až do konca ME," konštatoval Calzona.

Po nedávnych ME nastalo v jeho tíme iba minimum zmien a v kádri má takmer všetkých kľúčových hráčov, ktorí sa v Nemecku takmer postarali o vyradenie Anglicka. Z pôvodne nominovaných vypadli pre problémy s kolenami Ivan Schranz a Juraj Kucka, ktorý bude duel sledovať priamo v A. Le Coq Arene v Tallinne a možno zasiahne do nedeľňajšieho zápasu s Azerbajdžanom v Košiciach.

Calzona: Máme svoju tvár Calzona na štarte novej sezóny upozornil na potrebu pokorne pristúpiť ku každému zápasu, vrátane tých v Lige národov. Proti Estónsku, Azerbajdžanu i Švédsku bude jeho tím v pozícii favorita, ktorého cieľ je postup do "béčka." "Teraz sme sa dostali do momentu, keď už mužstvo má svoju tvár. Nie sme však tím, ktorý si môže dovoliť hrať pod hranicou svojich možností. Naše charakteristické znaky musia stále byť pokora a rešpekt k súperovi a tiež byť mužstvom. My totiž nie sme tím, v ktorom môže jednotlivec sám rozhodovať zápasy," pripomenul Calzona. VIDEO: Tréner Francesco Calzona

Jednoduché zápasy už neexistujú Estónci sa vrátili do C-divízie po troch rokoch, jednu sezónu strávili v "déčku". Odtiaľ postúpili na prvý pokus, keď zdolali Maltu aj San Maríno.

Zrejme najväčšiu oporu má krajina v bráne v podobe 22-ročného Karla Heina, ktorý je v tejto sezóne na hosťovaní v španielskom Reale Valladolid. Dôležitá súčasť je aj stopér Karol Mets z bundesligového St. Pauli, kde pôsobí na pozícii asistenta trénera Slovák Peter Németh. Chýbať budú domácim naopak útočník Henri Anier, ktorého trápi zranenie stehna a stredopoliar Henrik Ojamaa, ktorý ukončil kariéru. "Je to mužstvo, ktoré v Lige národov zvíťazilo vo svojej D-skupine. Dostalo sa do "céčka" a hralo play-off o účasť na ME. To mužstvo rastie, takže musíme byť pozorní pred súperom. Estónci majú mladého trénera (tridsaťsedemročný Jürgen Henn, pozn.), ktorý má jasné myšlienky. Musíme podať maximálny výkon. V Európe už neexistujú jednoduché zápasy, videli sme to aj na ME. Veľa z hráčov tohto tímu hralo v zahraničí. Pokiaľ ich podceníme, budú nebezpeční.

Musíme sa do zápasu maximálne vložiť a byť koncentrovaní. Našim hráčom som povedal, že najväčším nebezpečenstvom pre nás sme my sami. Pokiaľ stratíme pokoru a nebudeme hrať ako mužstvo, budeme mať problém s akýmkoľvek súperom. Očakávam, že tím pochopil, čo som mu povedal. Ak by to tak nebolo, tak by sme boli na zlej ceste," uviedol Calzona. Potrebujeme zapájať mladších, upozornil Calzona Spomínané absencie Kucku a Schranza otvoria priestor pre mladších hráčov, ktorí by podľa Calzonu mali postupne prevziať iniciatívu. "Naša reprezentácia je tvorená zo starších hráčov, no už potrebujeme zapájať mladších. Tí musia postupne preberať zodpovednosť v medzinárodnom futbale. Teším sa, že môžeme nominovať aj mladých hráčov a že máme viacerých s ročníkom narodenia 2000 a mladších."