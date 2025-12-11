Inter Miláno hlási problémy v defenzíve. Skúsený stopér má zdravotné problémy

Francesco Acerbi z Interu Miláno opúšťa ihrisko po zranení počas zápasu Ligy majstrov medzi Interom Miláno a Liverpoolom.
Francesco Acerbi z Interu Miláno opúšťa ihrisko po zranení počas zápasu Ligy majstrov medzi Interom Miláno a Liverpoolom. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. dec 2025 o 16:24
ShareTweet0

Zranil sa v utorkovom stretnutí Ligy majstrov proti Liverpoolu.

Taliansky obranca Francesco Acerbi bude futbalistom Interu Miláno chýbať pravdepodobne do konca kalendárneho roka.

Tridsaťsedemročný stopér si poranil stehno v utorkovom stretnutí Ligy majstrov proti Liverpoolu (0:1).

Acerbi musel z ihriska odstúpiť po 31 minútach. „Dnes ráno podstúpil lekárske vyšetrenia. Tie odhalili svalové zranenie v pravom stehne,“ zverejnil Inter podľa DPA.

VIDEO: Zostrih zápasu Inter - Liverpool

„Modro-čiernych“ čaká budúci týždeň Taliansky superpohár v Saudskej Arábii. V Serie A sú na 3. mieste s mankom iba jediného bodu na mestského rivala a lídra tabuľky AC Miláno.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Francesco Acerbi z Interu Miláno opúšťa ihrisko po zranení počas zápasu Ligy majstrov medzi Interom Miláno a Liverpoolom.
    Francesco Acerbi z Interu Miláno opúšťa ihrisko po zranení počas zápasu Ligy majstrov medzi Interom Miláno a Liverpoolom.
    Inter Miláno hlási problémy v defenzíve. Skúsený stopér má zdravotné problémy
    dnes 16:24
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Inter Miláno hlási problémy v defenzíve. Skúsený stopér má zdravotné problémy