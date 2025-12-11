Inter Miláno hlási problémy v defenzíve. Skúsený stopér má zdravotné problémy

Taliansky obranca Francesco Acerbi bude futbalistom Interu Miláno chýbať pravdepodobne do konca kalendárneho roka.
Tridsaťsedemročný stopér si poranil stehno v utorkovom stretnutí Ligy majstrov proti Liverpoolu (0:1).
Acerbi musel z ihriska odstúpiť po 31 minútach. „Dnes ráno podstúpil lekárske vyšetrenia. Tie odhalili svalové zranenie v pravom stehne,“ zverejnil Inter podľa DPA.
VIDEO: Zostrih zápasu Inter - Liverpool
„Modro-čiernych“ čaká budúci týždeň Taliansky superpohár v Saudskej Arábii. V Serie A sú na 3. mieste s mankom iba jediného bodu na mestského rivala a lídra tabuľky AC Miláno.