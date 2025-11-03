FIFA zamietla odvolanie Malajzie, pokuta aj dištanc ostávajú v platnosti

ZÜRICH. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zamietla odvolanie funkcionárov Malajzie a siedmich naturalizovaných hráčov, ktorí po predložení falošných dokladov neoprávnene nastúpili v drese reprezentačného tímu krajiny.
FIFA potvrdila pokutu 350-tisíc švajčiarskych frankov pre futbalový zväz Malajzie a ročný dištanc pre všetkých siedmich hráčov.
Hráči pochádzali z Argentíny, Brazílie, Holandska a Španielska a podľa FIFA im udelili občianstvo v zjavnom rozpore s pravidlami.
Všetci nastúpili v kvalifikácii na Ázijský pohár 2027, ktorý Malajzia v júni vyhrala nad Vietnamom 4:0.
Funkcionári Malajzie tvrdili, že všetci siedmi hráči mali starých rodičov narodených v Malajzii, čo ich oprávňuje reprezentovať krajinu.
FIFA však spochybnila pravosť ich dokumentov. Malajzijský zväz má teraz jeden mesiac na to, aby sa odvolal na Športový arbitrážny súd (CAS).