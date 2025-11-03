FIFA zamietla odvolanie Malajzie, pokuta aj dištanc ostávajú v platnosti

Logo FIFA
Logo FIFA (Autor: Reuters)
TASR|3. nov 2025 o 16:39
ShareTweet0

Malajzia sa ešte môže odvolať na arbitrážny súd.

ZÜRICH. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zamietla odvolanie funkcionárov Malajzie a siedmich naturalizovaných hráčov, ktorí po predložení falošných dokladov neoprávnene nastúpili v drese reprezentačného tímu krajiny.

FIFA potvrdila pokutu 350-tisíc švajčiarskych frankov pre futbalový zväz Malajzie a ročný dištanc pre všetkých siedmich hráčov.

Hráči pochádzali z Argentíny, Brazílie, Holandska a Španielska a podľa FIFA im udelili občianstvo v zjavnom rozpore s pravidlami.

Všetci nastúpili v kvalifikácii na Ázijský pohár 2027, ktorý Malajzia v júni vyhrala nad Vietnamom 4:0.

Funkcionári Malajzie tvrdili, že všetci siedmi hráči mali starých rodičov narodených v Malajzii, čo ich oprávňuje reprezentovať krajinu.

FIFA však spochybnila pravosť ich dokumentov. Malajzijský zväz má teraz jeden mesiac na to, aby sa odvolal na Športový arbitrážny súd (CAS).

Reprezentácie

Logo FIFA
Logo FIFA
FIFA zamietla odvolanie Malajzie, pokuta aj dištanc ostávajú v platnosti
dnes 16:39
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»FIFA zamietla odvolanie Malajzie, pokuta aj dištanc ostávajú v platnosti