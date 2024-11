FIFA potvrdila koše pre žreb kvalifikácie MS. Slovensko sa vyhne Česku či Maďarsku

BRATISLAVA. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potvrdila, že slovenská futbalová reprezentácia bude pri žrebe európskej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2024 do USA, Kanady a Mexika v druhom výkonnostnom koši.

Slováci si miesto v druhom koši zaistili novembrovým triumfom nad Estónskom 1:0 v Lige národov. To isté platí o Čechoch, ktorí si poradili s Gruzínskom 2:1. Ak by tieto dva tímy nebodovali naplno, predstihli by ich Škóti.

V boji o svetový šampionát sa Slovensko vyhne jedenástim výberom - Ukrajine, Švédsku, Turecku, Walesu, Maďarsku, Srbsku, Poľsku, Rumunsku, Grécku, Česku a Nórsku.