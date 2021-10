Ďalší hviezdny Torres. Za 13 mesiacov v reprezentácii dal už 11 gólov

Španieli strelil gól do šatne, v druhom polčase mali ešte ďalšie šance na tretí gól, no nepremenili ich.

Tréner domácich Roberto Mancini sa snažil otočiť kormidlom zápasu, prestriedal a poslal do hry čerstvých hráčov, no tí v závere už len dokázali znížiť vďaka Lorenzovi Pellegrinimu.

Zápas na San Sire si priamo v hľadisku pozrelo 37.000 divákov, ktorí sa však škaredo zachovali k domácemu brankárovi Gianluigimu Donnarummovi. Ten prestúpil práve z AC Miláno do Paríža St. Germain, čo mu fanúšikovia stále neodpustili a tak každý jeho dotyk s loptou sprevádzal silný piskot.

"Dosť nás to nahnevalo. Hrať za Taliansko nie je hrať za klub. Nemali to robiť. Taliansko je Taliansko a to by malo byť nad všetkým," vyjadril sa Mancini.

Mladý Španiel písal históriu

Španieli odplatili súperovi prehru v jedenástkovom rozstrele v semifinále letného EURO 2020.

Mužom zápasu podľa UEFA sa stal Torres, ktorý musel v 49. minúte striedať pre zdravotné problémy. Nedeľné finále by však nemal zmeškať.

"Už dlhší čas hráme dobrý futbal. Sme mladý tím a toto víťazstvo je ďalší krok. Víťazstvo v Taliansku nad Talianskom, to je veľké. Teraz už môžeme začať myslieť na finále," uviedol útočník Manchester City.