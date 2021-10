Belgicko – Francúzsko



Druhý ročník Ligy národov vyvrcholí záverečným turnajom víťazov štyroch skupín. Uradujúci majster Európy Taliansko privíta v stredu v Miláne Španiesko a o deň neskôr líder FIFA rebríčku Belgicko v Turíne zmeria sily s Francúzskom. V nedeľu je následne na programe finále a zápas o tretie miesto. My sa bližšie pozrieme na druhý spomínaný zápas.



Belgicko sa do záverečnej fázy turnaja dostali potom, čo za sebou nechali o päť bodov druhé Dánsko a Anglicko. Štvrté miesto obsadil Island. Zverenci Roberta Martineza môžu spoliehať klasicky na perfektný útok, ktorý pálil naplno aj v skupine. Šestnásť vstrelených gólov je perfetným štatistickým výsledkom. Vo forme je najmä hráč Chelsea Romelu Lukaku, ktorý vstrelil päť presných zásahov.



Súper z Francúzska si v skupine zmeral sily s Portugalskom, Chorvátskom a Švedskom. Les Bleus si miestenku v semifinále vybojovali hlavne v Portugalsku, kde Ngolo Kanté v 54. minúte rozhodol o prvenstve Francúzskeho celku.



Didier Deschamps, tréner Francúzska sa vyjadril k tomuto meraniu síl celkom jasne. : "Opäť sa stretneme s Belgičanmi v semifinále, ale určite to bude iný zápas ako v roku 2018. Belgičania sú na čele rebríčka FIFA, takže majú určite skvelý tím. Dostali sme najsilnejšieho súpera."



Pravdepodobné zostavy:

Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; E. Hazard, De Bruyne; Lukaku.



Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Rabiot, Pogba, Tchouameni; Griezmann; Mbappe, Benzema.



Tip: 2-1.