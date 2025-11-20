Som unavený, vraví legenda Manchestru City. Reprezentant sa rozhodol ukončiť kariéru

MANCHESTER. Brazílsky futbalista Fernando Luiz Roza, známejší pod prezývkou Fernandinho, oznámil ukončenie kariéry. Bývalý reprezentačný stredopoliar a hráč Manchestru City sa tak rozhodol vo veku 40 rokov.
„Som unavený. Bol som vyčerpaný už po 30 minútach behu počas charitatívneho zápasu. Vo futbale nie je nič iné, čo by ma mohlo motivovať, pretože som v ňom už dosiahol veľa.
Urobil som všetko, čo som mohol. Teraz si musím užiť čas s rodinou,“ cituje Fernandinha denník Globo Esporte.
Brazílčan hral počas svojej kariéry aj za Šachtar Doneck a Atletico Paranaense. Päťkrát získal titul v anglickej Premier League a šesťkrát ligový pohár, so Šachtarom získal aj Pohár UEFA.
S brazílskou reprezentáciou získal trofej na Copa América. Za Citizens odohral celkom 383 zápasov, strelil 26 gólov a pridal 32 asistencií.