Fenerbahce predstavilo kandidáta na trénera. Mal by prísť z Bundesligy

Sebastian Hoeness.
Sebastian Hoeness. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. sep 2025 o 17:20
Nedávno sa kriticky vyjadril k športovému vedeniu klubu po odchode Nicka Woltemadea.

ISTANBUL. Turecký futbalový klub Fenerbahce Istanbul sa po odchode trénera Joseho Mourinha zaujíma o 43-ročného nemeckého kormidelníka Sebastiana Hoenessa.

Podľa nemeckého magazínu Kicker sú kandidátmi aj Nuri Sahin, Edin Terzič a Roger Schmidt.

Hoeness má v Stuttgarte platnú zmluvu do marca 2028 a zmluva údajne neobsahuje výstupnú klauzulu.

Nedávno sa kriticky vyjadril k športovému vedeniu klubu po odchode Nicka Woltemadea do Newcastle United a uviedol, že budovanie kádra pre sezónu 2025/2026 nesplnilo jeho očakávania.

Mourinho skončil na lavičke Fenerbahce po prehre s Benficou v play off Ligy majstrov.

