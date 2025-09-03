Fenerbahce predstavilo kandidáta na trénera. Mal by prísť z Bundesligy

ISTANBUL. Turecký futbalový klub Fenerbahce Istanbul sa po odchode trénera Joseho Mourinha zaujíma o 43-ročného nemeckého kormidelníka Sebastiana Hoenessa.
Podľa nemeckého magazínu Kicker sú kandidátmi aj Nuri Sahin, Edin Terzič a Roger Schmidt.
Hoeness má v Stuttgarte platnú zmluvu do marca 2028 a zmluva údajne neobsahuje výstupnú klauzulu.
Nedávno sa kriticky vyjadril k športovému vedeniu klubu po odchode Nicka Woltemadea do Newcastle United a uviedol, že budovanie kádra pre sezónu 2025/2026 nesplnilo jeho očakávania.
Mourinho skončil na lavičke Fenerbahce po prehre s Benficou v play off Ligy majstrov.