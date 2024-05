ONLINE: FK Humenné - 1. FC Tatran Prešov dnes, II. liga (30. kolo, LIVE)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní záverečného 30. kola MONACObet ligy sezóny 2023/24 medzi Humenným a Prešovom.



FK Humenné



V Humennom klub sa snaží mobilizovať divákov na posledné vystúpenie v sezóne. Tohtosezónny divácky rekord je 1550 ľudí. Vedenie by chcelo tento počet prekonať a myslí si, že súboj proti najstaršiemu slovenskému klubu je na to ako stvorený. Humennému v podstate o nič nejde, čo sa týka tabuľky, no svojim spôsobom si môže ešte vybojovať konečné štvrté miesto. Zemplínčania výborne vzdorovali Šarišanom v jesennej časti. Na pôde Ličartoviec uhrali bezgólovú remízu.



FC Tatran Prešov



Duel o všetko. Prešovský Tatran nemá istý postup do baráže a k definitívnemu vyriešeniu tejto otázky pomôže trojbodové víťazstvo pod Vihorlatom. Ak zeleno-bieli postúpia, pravdepodobne si na štadióne v Humennom zmerajú sily s niekým z dvojice Košice – Michalovce, nakoľko Ličartovce už nemôžu hostiť barážové stretnutie. Prešov má 63 bodov, tretia Petržalka 61, ktorá ho môže preskočiť v prípade, keď zvíťazí o viac ako tri góly nad Žilinou B a Šarišania zaváhajú.