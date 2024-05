Záborský: Kalkulačky nepotrebujeme. S takýmto tímom nesmie štvrťfinále Slovákom uniknúť

„S týmto kvalitným výberom určite musia dosiahnuť štvrťfinále. Bolo by veľké sklamanie a neúspech, ak by to nevyšlo,“ uviedol v rozhovore pre Sportnet.

Príčin môže byť viacej, napríklad, že v druhej tretine je striedačka ďalej. Prostredná časť je vždy dôležitá v zápasoch. Chalani to v zápase s Poľskom zvládli a prvú a tretiu tretinu mali veľmi dobrú. Dali góly a nedovolili Poliakom skórovať. To je veľmi dobré na sebavedomie. Uvidíme, ako sa im bude dariť v ďalších zápasoch.

Áno, je to varovný prst. Turnaj je síce dlhý a zápasov je veľa po sebe. Videli sme to však aj na iných súbojoch na šampionáte. Nie sú to iba Slováci. Aj Kanada vyhrávala v stretnutí s Rakúskom o päť gólov a nakoniec v záverečnej dvadsaťminútovke Rakúšania vyrovnali.

Niektorí experti hovorili, že prístup hráčov bol laxný. Môže to byť varovný prst do ďalších zápasov? Z čoho sa musia poučiť?

Presne tak. Dôležitý bude najbližší zápas s Francúzskom, kde musíme potvrdiť výhry nad Poľskom a USA. Možno sa stane, že to Lotyši vyriešia za nás a stratia nejaké body. Mali by sme istotu štvrťfinále jeden alebo dva zápasy pred koncom skupinovej fázy.

Máme to lepšie rozohrané ako Lotyšsko. Postupová pozícia by nám nemala uniknúť. Lotyšov čakajú najťažší súperi v skupine - USA, Slovensko a Švédsko. Áno. Naviac, včera dostali dosť veľký výprask od Nemcov, ktorý s nimi môže zamávať. Slováci majú dobré sebavedomie, aby zvládli ďalšie zápasy a hlavne dostatočnú kvalitu. Odohrali kvalitný zápas s Američanmi a porazili Poliakov na nulu. Výkon lotyšských hokejistov ako obhajcov bronzu je zatiaľ sklamaním. Prečo nedokážu nadviazať na vlaňajší úspech? V zostave majú veľa hráčov, ktorí mali ťažké play-off a dlhé sezóny. Takéto mužstvá majú ešte veľké problémy, aby podávali každý rok konzistentný výkon. Či už je to Lotyšsko, Dánsko, Nórsko. Jeden rok zahrajú veľmi dobre a je ich vidieť. Ďalšie dva, tri šampionáty majú priemerné alebo podpriemerné. Pre nás je to len dobre, že nemajú formu. Musíme to využiť, aby sme do štvrťfinále postúpili my.

Je štvrťfinále adekvátny cieľ pre slovenský výber alebo má naviac? Myslím, že majú aj naviac. S týmto kvalitným výberom určite musia dosiahnuť štvrťfinále. Bolo by veľké sklamanie a neúspech, ak by to nevyšlo. Ak postúpime, nebudeme veľký favorit. To nám vyhovuje, ak pôjdeme v roli outsidera. Chalani potvrdili, že vedia vo štvrťfinále zamiešať karty a potrápiť alebo aj postúpiť cez lepšieho súpera. Prvý útok zatiaľ hľadá fazónu z pekinskej olympiády a Juraj Slafkovský občas pôsobí frustrovane. Čo by pomohlo jemu, ale aj celej formácii pomôcť? Všetci traja sú kvalitní útočníci. Je iba otázka času, kedy im to začne padať. Šancí majú naozaj dosť. Sú to hráči, ktorí vedia dať góly. Neobávam sa, že by boli ticho celý turnaj.

Zatiaľ ich góly nebolo veľmi treba, pretože zabrali ostatné útoky. Myslím si, že ich čas ešte len príde. Toto je veľkosť a sila slovenského tímu, keď to nie je postavené iba na jednej formácii, ale každý útok dokáže byť nepríjemný a dávať góly. Podľa trénera Ramsayho na seba Slafkovský vytvára príliš veľký tlak. Chce byť najlepší, dávať góly, ale to ide potom na úkor jeho hry a výkonu tímu. Máte s niečím podobným osobnú skúsenosť? Zažili ste to? Mužský hokej hrám už sedemnásť rokov a tiež som si prešiel obdobím, kedy mi to nejak nepadalo. Je dobré, keď hráč má na seba tie najväčšie nároky a je na seba ten najväčší kritik. Myslím, že je to iba dobré, že chce od seba viac a posúvať sa ďalej. Jeden gól a vrece sa roztrhne. Opadne z neho ťarcha a môže veľmi pomôcť vo vyraďovacích fázach.

Výborné zápasy odohrala tretia formácia Kelemen – Pospíšil – Regenda. Čo hovoríte na tento útok? Sú to typologicky rovnakí hráči. Všetci traja sú dobre stavaní, sú siloví, vedia dohrávať súboje, ale vedia byť aj produktívni. Hlavne dobre korčuľujú a robia nepríjemnosti súperom. Čo vravíte zatiaľ na výkon obrany, v ktorej je jediný tridsiatnik a šesť hráčov má menej ako 25 rokov? Zatiaľ to bolo päťdesiat na päťdesiat. Mali zápasy, keď hrali dobre, ale mali aj výkyvy. Chalani sú ešte mladí. Do štvrťfinále je dosť času, aby sa zladili a pripravili na ten najdôležitejší zápas. Šampionát v bránke odštartoval Škorvánek, ale výborne sa chytil aj Hlavaj. Na tomto poste zrejme Slovensko nemá problémy. Je to dôležité aj pre trénerov, že majú dvoch brankárov na výber. Keď jednému nepôjde, do brány môže ísť druhý. Je to iba na tréneroch, aby vybrali správne alebo načasovali ich formu na štvrťfinále. Trénersky tím je dosť skúsený, aby vedel vybrať, ktorý z nich sa postaví do brány.

Samuel Hlavaj. (Autor: TASR)

Ktorý tím vás svojou hrou oslovil, aby mohol siahnuť po titule majstra sveta? Najviac ma oslovilo Švajčiarsko a milo ma prekvapil aj český tím. Veľmi by im pomohlo, ak by prišiel ešte pred play-off David Pastrňák, ale Boston v noci vyhral. Takže si budú musieť chvíľu počkať. Bola by to veľká vzpruha pre Česko. Švédi majú extrémne silný tím. Určite majú najvyššie ciele. Tie má aj Kanada. Oni vedia hrať tieto rozhodujúce zápasy, žijú tým. Akoby vtedy našli o jeden alebo dva levely lepší hokej. Tento rok už štvrťfinále bude veľmi nepríjemné - Švajčiari, Švédi, Česi, aj Slováci, Fíni, Američania, Kanaďania. Šesť, sedem tímov bude veľmi nabitých. Netreba odpisovať ani Nemcov.