ONLINE: MŠK Púchov - ŠK Slovan Bratislava B dnes, II. liga (30. kolo, LIVE)

Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam Vás pri dnešnom zápase záverečného 30. kola MONACObet ligy medzi Púchovom a Slovanom Bratislava "B". Zápas sa bude odohrávať na Mestskom štadióne v Púchove. Úvodný výkop je naplánovaný na 17:00hod. Duel povedie rozhodcovská trojica Greško – Cisko, Tokoš.



MŠK Púchov sa nachádza na 6. priečke tabuľky so 46 bodmi. V prípade zaváhania Humenného a Považskej Bystrice môžu ešte zverenci trénera Mariána Zimena pomýšľať na 4. priečku.



ŠK Slovan Bratislava "B" sa nachádza na 12. priečke tabuľky s 35 bodmi. Zverenci trénera Vladimíra Gálu nie sú v zajtrajšom zápase tabuľkovým favoritom, no v prípade výhry a zaváhania Šamorína a Pohronia by sa mohli dostať na 10. priečku. Zajtra sa o všetkom rozhodne.



Vzájomné meranie síl oboch celkov sa uskutočnilo naposledy 05.11.2023. Vtedy Slovan "B" prehral s Púchovom stavom 2:4.