ONLINE: MŠK Považská Bystrica - Spartak Myjava dnes, II. liga (30. kolo, LIVE)

V poslednom 30. kole MONACObet ligy sa stretne MŠK Považská Bystrica so Spartak Myjava. Prvé vzájomné meranie síl dopadlo lepšie pre Považanov, ktorí zvíťazili v Myjave jednoznačne 4:0.



MŠK Považská Bystrica: Futbalisti MŠK majú ešte o čo hrať. Aktuálne sú na 4. priečke a majú 47 bodov, rovnako je na tom aj piate Humenné. Šiesty Púchov je za nimi o jediný bod.

Považania zakopli v minulom kole so Slovanom, keď im nedokázali streliť gól a prehrali 0:2. Tohtosezónnym najlepším strelcom je Lukáš Slávik, ktorý si pripísal 14 presných zásahov.



Spartak Myjava: Aj Myjavčania môžu v tabuľke ešte klesnúť, zatiaľ im patrí 7. pozícia so ziskom 41 bodov. Ôsma Žilina stráca jeden bod a Liptovský Mikuláš dva. Spartak naposledy remizoval so Šamorínom 1:1. V tíme sú až traja päťgóloví strelci: Oscar Castellano, Dávid Copko a Alioune Sylla.