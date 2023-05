Barcelone hrozí vylúčenie z európskych súťaží, klub zvažuje účasť v ázijskej lige

BRATISLAVA. Španielsky futbalový klub FC Barcelona si údajne nechal vypracovať štúdiu s cieľom zistiť, či by mohol pôsobiť v súťažiach mimo Európy v prípade, že by ho Európska futbalová únia (UEFA) potrestala zákazom účasti v kontinentálnych pohárových súťažiach.

Prokuratúra už v súvislosti s tým skúma možnú korupciu zo strany FC Barcelona, tiež možné podvodné riadenie a falšovanie obchodnej dokumentácie.

FC Barcelona sa obhajuje tvrdením, že uvedené prostriedky platil za vypracovanie posudkov o rozhodcoch, čo je vraj bežná prax.

Ostatné španielske kluby však argument o bežnej praxi odmietajú.

Prípadom sa zaoberá i UEFA, pričom podľa jej pravidiel akýkoľvek dôkaz o zmanipulovaných zápasoch za ostatných 16 rokov by mohol znamenať, že UEFA vylúči FC Barcelona zo svojich súťaží na jeden rok a začne disciplinárne konanie.

Podľa spomenutej katalánskej televízie TV3 jednou z možností pre „blaugranas“ v prípade naplnenia čierneho scenára by bolo hrať priateľské zápasy a druhou zasa pokúsiť sa vstúpiť ako hosťujúci klub do nejakej inej súťaže, čo by Barcelone mohlo priniesť solídne finančné prostriedky.

Klub by tiež údajne mohol zvážiť účinkovanie v nejakej ázijskej lige.