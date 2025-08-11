Tebasov sen sa priblížil k realite. Decembrový zápas La Ligy by sa mal odohrať v Miami

Šéf La Ligy Javier Tebas.
Šéf La Ligy Javier Tebas. (Autor: Twitter Barca Universal)
REUTERS|11. aug 2025 o 19:03
Potrebné je však ešte schválenie zo strany UEFA a FIFA.

MADRID. Španielsky futbal by sa konečne mohol presunúť cez Atlantik po tom, čo Kráľovská španielska futbalová federácia (RFEF) schválila žiadosť Barcelony a Villarrealu odohrať ich decembrový zápas LaLigy v Miami – krok, ktorý sa pripravoval takmer desaťročie.

Výkonný výbor RFEF v pondelok dal zelenú, aby sa zápas 17. kola odohral 20. decembra na štadióne Hard Rock Stadium v Miami. Išlo by o prvý krok k tomu, aby sa v súťaži po prvý raz v histórii odohral oficiálny zápas v zahraničí.

Návrh teraz putuje k Európskej futbalovej únii (UEFA) a následne bude potrebné získať konečné schválenie od FIFA – poslednú prekážku v americkom sne prezidenta LaLigy Javiera Tebasa.

„Na zasadnutí 11. augusta 2025 prijal Výkonný výbor RFEF žiadosť klubov Villarreal CF a FC Barcelona odohrať ich zápas 17. kola najvyššej súťaže v Spojených štátoch,“ uvádza sa vo vyhlásení RFEF.

„... Kráľovská španielska futbalová federácia predloží túto žiadosť UEFA, aby sa začal proces následného schválenia FIFA, a aby sa zápas mohol odohrať na štadióne Hard Rock Stadium v Miami 20. decembra 2025 ...“

LaLiga sa o svoju transatlantickú víziu usiluje takmer desať rokov, pričom sa inšpiruje stratégiou NFL a NBA, ktoré sa snažia etablovať na iných trhoch.

Tebas sa o to prvýkrát pokúsil v sezóne 2018/19, keď navrhol odohrať zápas Girona – Barcelona v USA, no k tomu nikdy nedošlo.

Plánovaný duel Villarreal – Atlético na sezónu 2019/20 tiež stroskotal a spor skončil na súde po tom, čo RFEF odmietla udeliť povolenie.

Súd sa postavil na stranu federácie, ktorú vtedy viedol Luis Rubiales. Ten bol v roku 2023 odvolaný po tom, čo na oslave víťazstva Španielska na majstrovstvách sveta žien v Sydney pobozkal hráčku Jenni Hermosovú na ústa.

Ďalší tesný neúspech prišiel minulú sezónu, keď sa takmer odohral duel Barcelona – Atlético, no LaLiga sa na poslednú chvíľu stiahla, aby projekt lepšie pripravila.

Teraz, keď sú regulačné bariéry odstránené a vnútorné konflikty vyriešené, sa zdá, že súboj Villarreal – Barcelona je pripravený konečne priniesť dlho očakávané americké dobrodružstvo španielskeho futbalu.

