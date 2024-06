Do Premier League prichádza najmladší tréner v histórii. Chce ukázať, že vek je len číslo

Do tábora „čajok“ prichádza s nálepkou úspešného stratéga, keďže v sezóne 2023/2024 priviedol druholigový klub FC St.Pauli medzi nemeckú ligovú elitu.

„Chcem dokázať, že vek je len číslo. Nebol by som rád, ak by sa v mojom prípade hovorilo iba o mojom veku.

„Čajky“ známe fantastickou prácou s mladými hráčmi a prepracovaným systémom skautingu, by radi nadviazali na 6. miesto zo sezóne 2022/2023.

„Skutočnosť, že prichádzam do tak ambiciózneho klubu, akým je Brighton, si vychutnávam.

„Viem, že klub okúsil chuť európskych pohárových súťaží. Nechcem si stanovovať nízke ciele, preto poviem, že by som bol rád, ak by sme sa dostali do Európy aj pod mojou taktovkou.

Premier League je však náročná súťaž, takže viem, že to ľahké nebude,“ doplnil Hürzeler.