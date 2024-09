Taký zápas ešte nezažili. Slováci však zaťali zuby a pokračovali tam, kde skončili

Slovenskí futbalisti prevýšili Estónska vo všetkých relevantných štatistických ukazovateľoch, no v úvodnom zápase Ligy národov v Tallinne vyhrali iba najtesnejším rozdielom.

Museli byť trpezliví

Slováci mali niekoľko sľubných príležitostí už v úvodnej desaťminútovke. Ak by ich premenili, mohol to byť podobný zápas ako doma proti Lichtenštajnsku v kvalifikácii na EURO, keď už v 6. minúte bol stav 3:0 a napokon to bol aj konečný výsledok.