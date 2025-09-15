Valjent stále čaká na víťazný pocit. Mallorca nezískala tri body ani štvrtý pokus

Momentka zo zápasu Espanyol Barcelona - RCD Mallorca
Momentka zo zápasu Espanyol Barcelona - RCD Mallorca (Autor: X/RCD Mallorca)
15. sep 2025
Slovák odohral celý zápas.

La Liga - 4. kolo

Espanyol Barcelona - RCD Mallorca 3:2 (2:0)

Góly: 20. Milla, 34. Fernandez, 81. Garcia (z 11 m) - 45+1. a 66. Muriqi (prvý z 11 m), ČK: 45+3. Milla (Espanyol)

/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/

MADRID. Futbalisti RCD Mallorca v zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom prehrali v 4. kole La Ligy na pôde Espanyolu Barcelona 2:3.

V tabuľke najvyššej španielskej súťaže figurujú so ziskom jediného bodu na predposlednom

19. mieste. Mallorca dokázala vďaka dvom gólom reprezentanta Kosova Vedata Muriqiho vyrovnať z 0:2 na 2:2.

V 81. minúte všal rozhodol o triumfe Espanyolu Kike García z pokutového kopu.

Tabuľka La Ligy

La Liga

