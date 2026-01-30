Na pôde súpera vyhrali druhýkrát v sezóne. Alavés triumfoval v Barcelone

Alaves oslavuje gól.
Alaves oslavuje gól. (Autor: REUTERS)
ČTK|30. jan 2026 o 23:22
Baskický tím otočil zápas.

La Liga - 22. kolo

Espaňol Barcelona - Alavés 1:2 (1:1)

Góly: 15. Fernández - 27. Blanco, 71. Boyé

Futbalisti Espaňolu Barcelona v 22. kole španielskej ligy doma prehrali 1:2 s Alavésom. Katalánsky celok zaznamenal ďalšiu stratu v boji o európske poháre, v posledných piatich kolách získal jediný bod.

Espaňol viedol vďaka gólu Roberta Fernándeza, ale ešte v prvej polovici vyrovnal Antonio Blanco. O iba druhej výhre Alavésu v prebiehajúcej ligovej sezóne vonku potom v 71. minúte rozhodol Lucas Boyé.

Espaňolu po tretej porážke za sebou patrí v tabuľke so ziskom 34 bodov piata priečka. Na štvrtý Villarreal stráca sedem bodov.

Od šiesteho Betisu Sevilla a siedmej Celty Vigo ho delia dva body, má však odohraných o zápas viac.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    pi 23:22
