Na pôde súpera vyhrali druhýkrát v sezóne. Alavés triumfoval v Barcelone

La Liga - 22. kolo
Espaňol Barcelona - Alavés 1:2 (1:1)
Góly: 15. Fernández - 27. Blanco, 71. Boyé
Futbalisti Espaňolu Barcelona v 22. kole španielskej ligy doma prehrali 1:2 s Alavésom. Katalánsky celok zaznamenal ďalšiu stratu v boji o európske poháre, v posledných piatich kolách získal jediný bod.
Espaňol viedol vďaka gólu Roberta Fernándeza, ale ešte v prvej polovici vyrovnal Antonio Blanco. O iba druhej výhre Alavésu v prebiehajúcej ligovej sezóne vonku potom v 71. minúte rozhodol Lucas Boyé.
Espaňolu po tretej porážke za sebou patrí v tabuľke so ziskom 34 bodov piata priečka. Na štvrtý Villarreal stráca sedem bodov.
Od šiesteho Betisu Sevilla a siedmej Celty Vigo ho delia dva body, má však odohraných o zápas viac.