Skúsený tréner po sezóne skončí na lavičke Bilbaa. Dlho som nad tým premýšľal, povedal

Tréner Ernesto Valverde. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. mar 2026 o 15:46
Koučuje baskický klub tretíkrát v kariére a ukončil jeho 40 rokov trvajúci pôst zisku trofeje.

Španielsky tréner Ernesto Valverde už v budúcej sezóne nebude viesť futbalistov Athletica Bilbao.

Šesťdesiatdvaročný kouč to v piatok potvrdil s tým, že nad týmto krokom uvažoval dlhšiu dobu.

Valverde trénuje baskický klub tretíkrát v kariére a ukončil jeho 40 rokov trvajúci pôst zisku trofeje, keď v roku 2024 triumfoval v Copa del Rey. „Veľmi dlho som nad tým premýšľal a viedol som aj diskusiu s klubovým vedením.

Zároveň si však uvedomujem, že máme pred sebou desať mimoriadne dôležitých duelov. Máme v nich veľa čo získať, odovzdáme v nich všetko a ak zostaneme súdržní, zvíťazíme v nich,“ uviedol Valverde podľa AP.

Okrem triumfu v domácom pohári dokázal Valverde dostať Bilbao aj do semifinále Európskej ligy a v prebiehajúcej sezóne aj do Ligy majstrov, prvýkrát od ročníka 2014/15.

V nej obsadil baskický klub v ligovej fáze 29. miesto a nepostúpil do vyraďovačky. V La Lige mu po 28. kole patrí 10. pozícia s mankom šesť bodov na priečky garantujúce účasť v európskych pohárových súťažiach v budúcej sezóne.

