ONLINE: Slovan Bratislava triumfoval v šlágri na pôde Dunajskej Stredy

Tak druhý polčas priniesol futbal ako hrom! Dunajská Streda išla v 48. minúte do vedenia, keď si strelil vlastný gól Kašia, Slovan zásluhou dobre hrajúceho Barseghjana vyrovnal na 1:1, následne sa po preskúmaní videa neuznal gól Metsokovi, ktorý tečoval loptu rukou. V 89. minúte Slovan otočil stav stretnutia, keď po ruke Csingera v pokutovom území premenil nariadenú penaltu Barseghjan. Dunajská Streda mohla v závere nadstaveného času vyrovnať, lenže túto možnosť zahodil Trusa, ktorý nepremenil pokutový kop, keď prestrelil bránu. Jednalo sa o moment, v ktorom Blackman trafil v šestnástke lakťom Ramadana do tváre. Slovan si tak odnáša tri body a ostáva na čele tabuľky. Z mojej strany je to na dnes všetko, ďakujem vám za priazeň a prajem pekný zvyšok večera.

Slovan dal gól! Bolo to len tak tak, ale TIGRAN BARSEGHJAN premieňa pokutový kop! Brankár Popović vystihol smer lopty, ale bolo to prudké, aby to dokázal chytiť.

Slovan dal gól! Loptu si na štandardnú situáciu postavil TIGRAN BARSEGHJAN, kopol to tak dobre, že sa lopta odrazila od žrde priamo do brány, čo zmiatlo Popovića.

Bajo zasiahol Tolića do kopačky, ale rozhodca si to nevšimol.

Úvodné zostavy: DAC 1904 Dunajská Streda: Popović – Csinger, Kačaraba, Brunetti, Mendez – Vitális, Bajo – Bernát – Trusa (C), Bassey, Andzouana. Náhradníci: Filipe, Kaltsas – Bősze, Herc, Oritz, Ramadan, Redzic, Szendrei, Tuboly. Tréner: Xisco ŠK Slovan Bratislava: Do. Takáč – Blackman, Kašia, Bajrić, Wimmer – Szöke, Ignatenko – Barseghjan, Tolić, Weiss (C) – Strelec. Náhradníci: Ma. Trnovský – Gajdoš, Kucka, Mak, Marcelli, Medveděv, Metsoko, Savvidis, Zuberu. Tréner: Vladimír Weiss st. Rozhodca: Dohál – Poláček, Jekkel.

