Topkanonier sa vracia. Pozrite si sedem najzaujímavejších prestupov druhej ligy

BRATISLAVA. Už v piatok 25. februára odštartuje jarná časť druhej najvyššej futbalovej súťaže, ktorá sľubuje napínavý boj nielen o postup, ale aj o záchranu. Viaceré mužstvá preto využili zimné prestupové obdobie, aby vystužili svoje kádre o nové posily, ostrieľaných futbalistov či nádejné talenty. Prinášame vám sedmičku najväčších mien, ktoré môžu byť na jar vo svojich nových tímoch dôležitými postavami.

Miladin Vujoševič (→ Dubnica) Dvadsaťpäťročný strelec sa po polročnom období bez klubovej príslušnosti vracia do Dubnice, kde pred štyrmi rokmi debutoval v druhej najvyššej súťaži.

Stredný útočník z Čiernej Hory sa na Slovensku zviditeľnil v tretej lige, keď dával góly ako na bežiacom páse najprv v drese Fiľakova a potom Rimavskej Soboty. Za jeden kalendárny rok skóroval dovedna 34-krát. Jeho výkony si všimla vtedy tiež treťoligová Dubnica, kde talentovaný futbalista pokračoval v nastolenom trende. V prvej polovici roku 2018 dvanástimi gólmi prispel k postupu Dubnice do II. ligy a v sezóne 2018/19 sa stal najlepším strelcom druhej najvyššej súťaže s 23 gólmi.

Miladin Vujoševič (s loptou). (Zdroj: Facebook/Miladin Vujoševič)

V januári 2020 prestúpil do Banskej Bystrice, kde patril stále k nebezpečným útočníkom, no koniec jeho angažmánu poznačili nezhody s trénerom Stanislavom Vargom. „Otočil sa chrbtom nielen mne, ale celému klubu,“ uviedol vlani po skončení sezóny Varga. Vujoševič tvrdí, že s Duklou nemá žiadny konflikt. „S Duklou som sa rozlúčil v dobrom a na pôsobenie v Banskej Bystrici spomínam v dobrom. Darilo sa mi strelecky, len škoda, že sme počas môjho pôsobenia nepostúpili do najvyššej súťaže,“ vravel útočník v nedávnom rozhovore pre stránku druhaliga.sk.

Vujoševič dal v druhej lige v 69 zápasoch 48 gólov, čo je úctyhodná bilancia, napriek tomu ostal na pol roka bez klubu. V zimnej príprave ho oslovila Dubnica, ktorá hľadá náhradu za Mareka Kuzmu. Ten prestúpil do Podbrezovej. Vujoševič v prípravných zápasoch neskóroval, no Dubničania veria, že sa znovu rozbehne a presnými zásahmi pomôže tímu v boji o záchranu. Matej Franko (Nitra → Dukla Banská Bystrica)

Matej Franko v drese FC Nitra. (Autor: TASR - Henrich Mišovič)

Zaujímavou ofenzívnou postavou bude bezpochyby aj nitriansky mladík Matej Franko v Dukle Banská Bystrica. Objav bývalého fortunaligistu, ktorý bol preradený do tretej najvyššej súťaže, sa stal na jeseň oporou nového tímu. Po dlhom jednaní sa kluby napokon dohodli na hosťovaní a Franko sa bude snažiť na dvanásť jesenných gólov nadviazať o súťaž vyššie. "Je to výborný chlapec, má veľké futbalové kvality a srdce mu bije pre Nitru. Franko aj Jakub Sedláček sú viac než treťoligoví futbalisti. Preto, ak sa budú chcieť posunúť, budem to rešpektovať," povedal v rozhovore pre Futbalnet nový tréner Nitry Miloš Foltán.

Dvadsaťjedenročný útočník (nar. 14. februára 2001) v tíme najväčšieho adepta na postup výrazne zvýši konkurenciu v útoku a s Davidom Depetrisom a Robertom Polievkom sa spoločne pokúsia vystrieľať pre Banskú Bystricu opäť prvoligovú príslušnosť. Roland Černák (Humenné → Slavoj Trebišov) Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska sa vracia na miesto činu. O jeho návrate do materského klubu sa nahlas šepkalo už po skončení jesennej časti súťaže. Transfer z Humenného do Trebišova nadobudol reálne kontúry počas zimnej prestávky. V Slavoji strávi najbližší polrok na hosťovaní. Po vlečúcom sa zranení triesla sa zdá byť opäť vo forme. V rámci zimnej prípravy bol so štyrmi gólmi najlepším strelcom Trebišova. Sú to práve góly, ktoré od bývalého hráča Dunajskej Stredy, Prešova a Humenného v Trebišove čakajú. O to viac, ak berieme do úvahy fakt, že to bola práve koncovka, s ktorou mali žlto-modrí v prvej polovici súťaže problémy. A Černák už neraz dokázal, že góly strieľať vie. Napríklad v sezóne 2017/2018 mal v Prešove, ktorý vtedy účinkoval vo Fortuna lige, bilanciu 16 zápasov/7 gólov.

Suma sumárum, Černák môže Trebišovu pomôcť, ale platí to aj opačne. Talent, ktorý v drese Dunajskej Stredy debutoval v najvyššej súťaži ešte pred dovŕšením dospelosti, má stále iba 24 rokov a v prípade strelecky vydarenej polsezóny môže ešte stále pomýšľať aj na vyššie méty. V Trebišove sa navyše bude môcť zdokonaľovať pod vedením hneď dvojice bývalých ligových útočníkov, Martina Čižmára, ktorý sa aj z pozície športového riaditeľa zapája do tréningového procesu útočníkov a Jána Nováka, ktorý cez zimnú prestávku kývol na ponuku Slavoja a stal sa asistentom trénera Desiatnika.

András Mészáros (Csikszereda/Rum. → Komárno) Komárno prišlo v zime o kľúčového hráča, skvelý stredopoliar Kristóf Domonkos prestúpil do MFK Ružomberok. Do útoku KFC však prichádza zaujímavá posila, miestny rodák András Mészáros. Tréner Mikuláš Radványi ho dobre pozná, viedol ho v Dunajskej Strede i v Pohroní. „Viem, čo môžem od neho očakávať. Je platným hráčom na viacerých postoch. Môže hrať na hrote i na kraji. Je to dobrý útočník s inštinktom na góly a s veľkým nasadením,“ charakterizoval Mészárosa na otázku Sportnetu tréner Radványi. 25-ročný útočník naposledy pôsobil v rumunskej druhej lige, v drese Csíkszeredy dal v 25 zápasoch štyri góly.

András Mészáros v súboji s Vernonom de Marcom. (Autor: TASR)

V Komárne v minulosti strávil rok a pol na hosťovaní ako hráč Dunajskej Stredy. Od januára 2018 do leta 2019 nastúpil za KFC v 38 zápasoch a dal desať gólov. Má za sebou aj skúsenosti z Fortuna ligy, hral za Pohronie, Zlaté Moravce či Sereď. Očakávajú sa od neho góly, keďže odchodom Domonkosa z Komárna „odišlo“ aj osem gólov a deväť asistencií. Navyše sa zranili aj ďalší dôležití hráči Patrik Abrahám a Gábor Tóth. „Aj preto sa teším, že je tu András, lebo nám môže pomôcť nahradiť týchto hráčov,“ dodal Radványi.

Adam Brenkus (Ružomberok → Bardejov) Tak ako v prípade Rolanda Černáka, aj v prípade Adama Brenkusa ide o bývalého mládežníckeho reprezentanta. Kmeňový hráč Ružomberka strávi v Bardejove najbližší polrok na hosťovaní. To by malo byť prospešné pre obe strany. Bardejov získal v Brenkusovi hráča so skúsenosťami z najvyššej súťaže, kde odohral v 4 sezónach 49 stretnutí, čo nie je zanedbateľné číslo. Skúsenosti má navyše aj z európskych pohárových súťaží, v lete 2019 nastúpil v drese Ružomberka v dvojzápase proti Levski Sofia.

Získať môže aj samotný Brenkus. Po zranení môže nabrať zápasovú prax v náročných stretnutiach, kde Bardejovu, namočenému v boji o záchranu, pôjde o všetko. Silnou stránkou Brenkusa je kopacia technika, čím môže byť pre Bardejov platný najmä pri štandardných situáciách. „Chceli sme, aby hráč išiel do klubu, kde, po dlhšom výpadku, dostane žiadúcu minutáž a zase získa zápasovú prax,“ povedal na margo odchodu Brenkusa z Ružomberka do Bardejova tréner Liptákov Peter Struhár.

Je viac ako jasné, že v prípade dobrých výkonov v lete opäť môže zabojovať o miesto v mužstve Ružomberka. Predpoklady na to určite má, nie nadarmo sa o neho v minulosti zaujímalo talianske Sassuolo. Nepochybujeme ani o jeho motivácii vrátiť sa na najvyššiu úroveň. Richard Lásik (Pohronie → Košice) Je isté, že návrat Košičanov na vynovený domovský štadión budú sprevádzať veľké a známe mená. Už na jeseň obliekali dres Igor Šemrinec, Peter Kavka, David Guba či Erik Pačinda. V zime sa vedeniu podarilo dotiahnuť do tímu aj Richarda Lásika. Bývalý hráč Ružomberka, Slovana Bratislava či českého Baníka Ostrava pôsobil dlhé roky v Taliansku. V reprezentácii odohral za áčko tri zápasy a strelil gól proti Belgicku.

Na jeseň pôsobil 29-ročný stredopoliar v poslednom fortunaligovom FK Pohronie, kde patril do základnej zostavy, na novej zmluve sa však nedohodli. „Manažér ma oslovil s možnosťou ísť do Košíc a mne sa táto myšlienka páčila. Celé sa to zdvojnásobilo po rozhovore s majiteľmi, ktorí mi predstavili víziu klubu. Myslím si, že ak to pôjde všetko podľa ich predstáv, tak tu vznikne niečo veľké,“ povedal Lásik po svojom príchode. Denis Chudý (Spartak Trnava → Rohožník)

Denis Chudý ešte v drese AS Trenčín. (Autor: TASR - Radovan Stoklasa)

Okrem hráčov v poli nezabudli druholigisti ani na brankársky post. Ten sa rozhodol vystužiť aj nováčik z Rohožníka. Jedenásty tím tabuľky inkasoval na jeseň 32 gólov, čo je najviac po béčku Slovana (36) a poslednom Námestove (57). Obec pri Malackách zalovila v prvoligových vodách a do svojich služieb na polroka získala zaujímavé meno. Odchovanec Trenčína Denis Chudý bol ešte minulý rok v širšom kádri slovenskej reprezentácie do 21 rokov, na jar zbieral skúsenosti v Dubnici.