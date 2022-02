Skuhravý neprepadá eufórii, Varga je sklamaný z prístupu k derby

„Ak by boli zdraví, išiel by som sám proti sebe, ak by som ich nedal od začiatku,“ uviedol pre Sportnet tréner Dukly Stanislav Varga.

Zostava hostí neprekvapila ani kouča domácich Romana Skuhravého. „Počítal som s tým, lebo obaja mali veľký tréningový výpadok. Ja by som to postavil podobne, najmä na tomto teréne,“ poznamenal pre Sportnet český tréner.

Dobrý výkon podal aj strelec prvého gólu Galčík, ktorý sa v zime dohodol so Žilinou, no posilní ju až od leta a jarnú časť absolvuje ešte v Podbrezovej.

Ťažko znášal, že jeho zverenci nehrali tak, ako to od nich očakával. „Chcel som, aby hrali tak, ako trénovali celý týždeň. Hrali však niečo úplne iné. Som sklamaný najmä z prístupu, pretože sa hralo o prvé miesto a bolo to derby,“ zdôraznil tréner Dukly.

Prvý krok z trinástich

Pred stretnutím sa veľa hovorilo o tom, že horehronské derby veľa napovie o ďalšom vývoji v druhej lige.

Z hľadiska vzájomných zápasov má navrch Podbrezová, ktorá svojho najväčšieho rivala zdolala aj na jeseň 3:2. Navyše už má aj trojbodový náskok na čele tabuľky.

„Stále sa hrá dvanásť kôl, futbal nie je o jednom kole. Aj keď to teraz má Podbrezová vo vlastných rukách. Na jeseň po zápase s Podbrezovou sme mali dobrú šnúru, možno sa nám to podarí aj teraz. Nemyslím si, že Podbrezová vyhrá každý jeden zápas,“ povedal Stanislav Varga.

Jeho náprotivok Roman Skuhravý tiež nechce preceňovať význam jedného víťazstva.

„Zápas bol emočne náročný, o to viac si cením to, akým spôsobom sme to zvládli. Toto stretnutie je však už história, neprepadáme eufórii. Do konca sezóny máme trinásť krokov, jeden ťažký už máme za sebou, ale už sa s pokorou pripravujeme na Skalicu,“ uzavrel kouč Podbrezovej.